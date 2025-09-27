Javier Milei defendió su plan económico en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo

En La Rural

Tras su gira por EE.UU., Javier Milei encabezó la apertura de la FIT en La Rural. Allí, reafirmó su política de reformas y pidió “no aflojar” frente a los desafíos.

Este sábado al mediodía, el presidente Javier Milei retomó sus actividades oficiales en el país con un acto fuerte: la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el evento turístico más importante de la región, que se celebra en La Rural de Buenos Aires hasta el 30 de septiembre. En un discurso de 15 minutos, el mandatario volvió a defender su programa económico, destacó la necesidad de reformas estructurales y llamó a “no aflojar” en el camino de la transformación.

“Vamos por el camino correcto, no hay otra manera de salir adelante que aplicando las ideas que nos hicieron prósperos en primer lugar”, sostuvo Milei, quien regresó al país tras una gira por Estados Unidos en la que intervino ante la Asamblea General de la ONU y recibió un contundente respaldo del expresidente Donald Trump.

Acompañado por su hermana Karina Milei, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Daniel Scioli, Milei volvió a utilizar su estilo directo y con fuerte impronta liberal

“Estamos construyendo los cimientos de un país exitoso. Cimientos que por definición suelen estar ocultos, pero sin los cuales cualquier edificio no duraría más que minutos o días”, comparó. Y agregó: “Nosotros vinimos a hacer algo distinto, no a empezar a construir la casa por el techo”.

Reforma laboral, fiscal y fin de la “industria del juicio”

Durante su exposición, Javier Milei remarcó la urgencia de avanzar con una reforma laboral que elimine la “industria del juicio” que, según dijo, “lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos”. También pidió avanzar con una reforma fiscal “para bajar impuestos” y transformar a la Argentina en un país “competitivo” donde “florezca la prosperidad”.

El presidente fue tajante al rechazar viejas recetas: “Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, ni tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”.

En ese marco, criticó las políticas del pasado que llevaron al turismo a depender de subsidios. “Ese sendero de imprevisibilidad macroeconómica impide que el sector invierta, crezca y aprenda. Sin este aprendizaje, el turismo queda preso de una necesidad constante de subsidios para sostener lo que no funciona”, explicó.

“El orden fiscal no se negocia”

Milei también apuntó contra la inflación y la emisión: “Emisión y devaluación empobrecen sistemáticamente a la población”, dijo, y aseguró que eso crea un círculo vicioso que deteriora los ingresos y las prestaciones del sector turístico. Por eso, reafirmó: “Estamos haciendo las reformas que fueron postergadas por la política durante décadas”.

El mandatario explicó que su objetivo es ordenar la macroeconomía para que luego “la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el país”. En esa línea, auguró que el turismo se verá “ampliamente beneficiado en todos sus niveles” una vez que el proceso esté encaminado.

“Que estemos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menos, no es un capricho nuestro. Es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero”, afirmó con énfasis. Y concluyó: “Ese es nuestro programa de gobierno, porque entendemos que si no hacemos esto, Argentina retrocede”. Fuente: El Once

