Joel fue eliminado por Emmanuel en GH: el tremendo festejo de Furia y el llanto de Cata

Los participantes de Gran Hermano 2023, que eran amigos, quedaron en la última placa. Lágrimas y euforia en la última gala.

Después de días muy movidos en Gran Hermano 2023, donde la salida del último eliminado se movió del domingo al lunes motivada por el feriado largo, el reality show tuvo a un nuevo participante que abandonó la casa. Esta vez fue Joel fue el elegido que irse de la competencia y quedó en un mano con Emmanuel. Furia y Catalina fueron diferentes caras de la misma monedad. La primera, a pura felicidad por el resultado, mientras que la segunda era un mar de lágrimas.

2 millones de votos, según contó Santiago del Moro, fueron los que consiguieron que el comisario de abordo vuelva a ser eliminado, luego de haberse ido del reality hace unas semanas y volver en el último repechaje. Por 53.8%, frente al 46.2 % que obtuvo el peluquero, al participante le tocó despedirse de sus compañeros y dejar varias caras largas.

Apenas el conductor anunció el resultado, la médica comenzó a llorar al conocer que Emmanuel, con quien tuvo varios encontronazos y se convirtió en el nuevo aliado de su examiga, Juliana, se quedaba. “¡Gracias!” lanzó la entrenadora, fiel a su estilo mientras el estilista se sumaba a su eufórica celebración, gritándola a las cámaras su alegría y celebrando todo como si fuera un gol.

“Que momento icónico”, repetía Ema, mientras se abrazaba a Furia y lanzaba frases de regocijo. “A la gilada ni cabida”, gritaba, junto a otras más cercanas al universo de la jugadora más polémica como “a la final, perras”.

Por su parte, Catalina no dejaba de llorar, tal vez sintiéndose derrotada porque tiene que continuar conviviendo con el que, considera, su enemigo. Devastada, solo pudo abrazarse a Joel y recibir el consuelo de Florencia, quien intentó calmarla junto a Virginia.

“Muchas gracias. Lo disfruté mucho”, se despidió el último eliminado, entre canciones y gritos de aliento. La última placa de nominados demostró que las pasiones, odios y amores que despiertan los concursantes originales, parecerían no acercarse a los de últimos en ingresar. Damián, uno de los concursantes que ingresó en esta segunda etapa que propuso el reality, fue el primero en irse de la placa con el porcentaje más bajo de los cinco que estaban.

De abajo hacia arriba, el segundo en obtener el porcentaje más bajo de la noche fue Florencia, la jugadora que está comenzando un romance con Nicolás, y que la cosa viene tan rápido que hasta se dieron un beso en el baño. Mientras que el tercero en ser anunciado para salir de la placa de nominados fue Mauro, uno de los participantes que desde que ingresó comenzó a dar que hablar y continuó así por la relación, de sexo más que de amor, que tiene con Furia.

Joel y Emmanuel cuando todavía eran amigos y aliados en GH, antes de que su relación se quiebre (Foto: Gran Hermano 2023, Telefe) Joel y Emmanuel cuando todavía eran amigos y aliados en GH, antes de que su relación se quiebre (Foto: Gran Hermano 2023, Telefe)

Los festejos de Emmanuel como de Furia llega luego de una escandalosa pelea que protagonizaron con Virginia, quien las últimas semanas se volvió una fuerte contrincante. El motivo fue por los quehaceres domésticos. “Estás insoportable Virginia, todo el tiempo quejándote. Cagándote de risa de todo el mundo. No hacés un orto. No te vi lavar ni un plato…. Nadie te quiere chupar nada. Menos a vos que es un horror”, disparó Emma Vich.

“Están buscando la división de grupos, como no son protagonistas se ponen de la cola”, interrumpió Furia, para seguir a los gritos. “Por suerte todo se ve afuera. Me viene a gritar la gente, gracias. Lo voy a hacer cuando me falten el respetoTe molesta muchísimo que seamos pendejos y nos vaya bien”, arrojó.

“Es un tema de ego mi amor, bajá tu ego. Si querés que te grite te voy a recontra gritar. Si tanto te molesta lo que hago es porque tenés envidia. Seguís siendo espectadora, no sos la reina de esta casa”, se despachó Juliana, mientras la standapera no se quedaba callada. “Gracias a Dios todo se ve afuera. Todo lo que gritan, todo lo que tapan la boca. Lo único que saben es gritar…. Seguís gritando porque no tenés argumento”, la cruzó. Fuente: Teleshow

