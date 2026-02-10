Jornada financiera: bajó el dólar y el riesgo país quedó otra vez cerca de los 500 puntos

La divisa al público bajó a $1.440, un mínimo desde el 19 de noviembre. El BCRA compró USD 176 millones en el mercado. La a distancia con el techo de las bandas es la más grande desde agosto. Las acciones argentinas subieron hasta 6% en Wall Street.

El monto de la oferta de divisas en el mercado de cambios continúa habilitando compras de contado del Banco Central sin presionar sobre el tipo de cambio. De hecho el dólar operó en baja en todas sus cotizaciones, en valores mínimos de casi tres meses y en todos los casos, por debajo de los 1.500 pesos.

Este sesgo, que ya se hizo evidente en enero, es una gran noticia si se tiene en cuenta que a partir de abril se desarrollará la temporada alta de exportaciones, cundo se concentran las ventas de soja y maíz derivados industriales, con amplio superávit del comercio exterior, una garantía para mantener al tipo de cambio sin sobresaltos en el nivel presente. El dólar siguió en descenso en todas las franjas de mercado, para anotar sus precios más bajos en casi tres meses, con un sostenido monto operado y las continuas compras de contado del Banco Central. Con un volumen operado de USD 430,9 millones en el segmento de contado, un monto adecuado dada la estacionalidad de las exportaciones, el dólar mayorista retrocedió 16 pesos o 1,1% en el día, a $1.416, un nivel mínimo desde el 19 de noviembre ($1.406,50). En lo que va de 2025, el tipo de cambio oficial desciende 39 pesos o 2,7 por ciento. El Banco Central fijó para este lunes una banda superior de su esquema cambiario en los $1.578,71, que dejó al dólar mayorista a 162,71 pesos o un 11,5% de ese límite de libre flotación. Se trata del margen más amplio desde el 20 de agosto (12,5%). “La divisa mayorista comienza la semana con otra importante baja en su cotización, sin lograr encontrar un piso firme y operando en descenso durante toda la rueda, con predominio absoluto de la oferta y una demanda que se fue retirando a medida que los precios cedían”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“La baja del tipo de cambio de hoy es la más importante para un día de operaciones desde el comienzo del año y replica la registrada el 17 de noviembre de 2025”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central efectuó una muy importante compra de USD 176 millones, el 40% de la oferta privada en plaza y muy por encima del objetivo de 5% como valor tentativo autoimpuesto por la entidad. Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 383 millones, a USD 45.323 millones, apuntaladas a la vez por un importante rebote del oro (+2,4% a USD 5.098 la onza) que integra los activos.

El dólar al público finalizó con baja de diez pesos o 0,7% este lunes, a $1.440 para la venta según la referencia del Banco Nación, el nivel más bajo desde el 19 de noviembre. En 2026 el dólar minorista mantiene un descenso de 40 pesos o 2,7 por ciento.

En función de la caída generalizada del dólar, la cotización marginal restó otros cinco pesos o 0,3%, a $1.430 para la venta, un piso desde el 4 de diciembre. En 2026 el dólar blue retrocede 100 pesos o 6,5 por ciento.

Reflejo de una languideciente expectativa de devaluación, en el mercado de futuros el dólar negoció en baja para todos los contratos, en un rango de 1,1% a 1,4%, con operaciones por el equivalente a USD 722,7 millones, según datos de la plataforma A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de febrero, cayó 20 pesos o 1,4%, a 1.434 pesos, para quedar a 173 pesos o 12,1% del techo de las bandas cambiarias previsto para fin de mes, en los 1.607 pesos.

Las acciones argentinas operaron con mayoría de alzas en el exterior, ante la mejora que exhibieron los índices de Wall Street, con la expectativa puesta en el informe de empleo de enero en los EEUU, que la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el miércoles 11.

A las 17:50 horas, ya con el cierre de las operaciones bursátiles en Buenos Aires, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con mayoría de subas en dólares, tras un inicio bajista, con una paulatina mejora sustentada por un índice Dow Jones cerca de sus máximos por encima de los 50.000 puntos.

Encabezan las subas de los ADR de Banco Supervielle (+5,9%), Edenor (+5,8%) y Telecom (+5,3%). El gigante de comercio electrónico Mercado Libre mantuvo una tendencia positiva, con una suba del 2,2% otra vez por encima de los 2.000 dólares por acción.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo baja marginal de 0,02%, en los 2.976.664 puntos. Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- sostuvieron una ganancia de 0,6% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedía ocho enteros, a 504 puntos básicos.

El comportamiento dispar de las acciones en el mercado doméstico (en pesos) y en el exterior (en dólares) se explicó además por la caída del 1% en el dólar “contado con liquidación”, que en $1.482,90 operó también en un mínimo desde el 19 de noviembre. Por eso las subas fueron mayores en dólares y poco significativas en pesos.

“Esta semana el mercado sigue de cerca varias variables clave. En primer lugar, la inflación de enero, cuyo dato se publicará mañana martes, constituye un indicador central no solo para verificar si se mantiene la tendencia alcista observada en los últimos cinco meses, sino también porque definirá la banda superior de intervención correspondiente a marzo”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital Group.

“A medida que pasa el tiempo y los mercados de equity y crédito de Argentina se normalizan, una mayor exposición a los mercados globales es un resultado inevitable y natural”, comentaron los analistas de Max Capital.

“Se observó una compresión en el margen del spread de legislación luego del pago de cupones, a pesar de lo cual éste sigue en niveles altos. En particular, los bonos con vencimiento en 2029 y 2030 presentan diferenciales de tasa de 189 y 204 puntos básicos, respectivamente. Esto sigue incorporando perspectivas mucho menos favorables para los Bonares que para los Globales, lo cual creemos que no tiene sentido en el contexto actual”, indicó Balanz. Fuente: Infobae

