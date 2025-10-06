José Luis Espert anunció que no será candidato para las elecciones

Crisis en La Libertad Avanza tras el escándalo por corrupción

El economista José Luis Espert confirmó su renuncia a la candidatura a diputado nacional por Buenos Aires. Atribuyó su salida a “un despiadado juicio mediático” y aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia.

El economista José Luis Espert renunció oficialmente a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego de quedar involucrado en presuntas denuncias de corrupción vinculadas al empresario Fred Machado. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el dirigente libertario calificó el episodio como “un despiadado juicio mediático para ensuciar este proceso electoral” y aseguró que es víctima de “una operación orquestada por el sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, escribió Espert, confirmando así su salida de la lista de La Libertad Avanza.

El anuncio se produce en medio de un clima político convulsionado dentro del espacio oficialista, que debió reconfigurar su estrategia de campaña a semanas de las elecciones legislativas.

“Un despiadado juicio mediático” y promesa de inocencia

En su mensaje, José Luis Espert apuntó directamente contra quienes lo vincularon con el empresario Machado, investigado por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. “No tengo nada que ocultar. Me someteré a la Justicia sin fueros ni privilegios y demostraré mi inocencia”, afirmó el economista.

El ex candidato libertario agregó que “el tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo del país”.

Fuentes cercanas al entorno presidencial confirmaron que la decisión fue conversada directamente con Javier Milei, quien aceptó la dimisión para evitar que el escándalo continúe afectando la imagen del oficialismo.

Apoyo interno y mensaje a la militancia libertaria

En otro tramo del comunicado, Espert se dirigió a los militantes y dirigentes de La Libertad Avanza, pidiéndoles “no dejarse psicopatear” por las críticas y mantener el foco en la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, escribió.

También expresó su agradecimiento al electorado y a quienes lo acompañaron en el espacio liberal durante los últimos años. “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”, cerró su mensaje. (Con información de NA)

