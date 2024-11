Juan Martín Del Potro y su conmovedor relato: “Me siento atrapado en un cuerpo que no me responde”

Juan Martín Del Potro compartió un emotivo video donde relató el doloroso proceso de su recuperación tras las múltiples cirugías de rodilla. A días de su despedida del tenis en una exhibición contra Djokovic, el extenista expresó su frustración y agradecimiento.

A pocos días de la exhibición que marcará su adiós definitivo del tenis profesional, Juan Martín Del Potro compartió este lunes un estremecedor video en sus redes sociales en el que relató, con una gran carga emocional, el doloroso proceso de su recuperación tras las múltiples cirugías a las que se sometió por una grave lesión en su rodilla.

El evento, que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en el Parque Roca de Buenos Aires, enfrentará al exnúmero 3 del mundo contra Novak Djokovic, en lo que será un momento emotivo para todos los seguidores de la Torre de Tandil.

En el video, Del Potro rememoró los momentos más difíciles de su carrera, comenzando con la quinta cirugía que se realizó en 2019. “Al día siguiente de jugar contra (Federico) Delbonis me tomé un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla“, relató el extenista, quien explicó que tras esa intervención, se retiró a un pueblo cerca de Basilea para intentar recuperarse en silencio, alejado de los medios. Sin embargo, la recuperación no dio frutos, lo que marcó el inicio de una larga y dolorosa batalla. “Me infiltraron, me sacaron tendones, me quemaron nervios… un sufrimiento diario“, confesó.

El excampeón del US Open 2009 reconoció el impacto emocional que esta lesión tuvo en su vida. “Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó, que era jugar al tenis“, expresó con voz quebrada, detallando cómo la vida cotidiana se convirtió en un reto constante. “Mi vida no es la que yo deseo. Era un tipo muy activo, que le gustaba hacer deporte, no solo jugar al tenis“, recordó, lamentando cómo ya no podía disfrutar de actividades como el fútbol o el pádel.

Del Potro

La frustración personal también estuvo presente en su relato: “Yo era el tipo que siempre estaba buscando maneras de mejorar, de seguir adelante, pero ahora me doy cuenta de que hay cosas que no puedo controlar“. Del Potro también mencionó la opción de someterse a una prótesis, aunque expresó su preocupación por los efectos a largo plazo y por la posibilidad de pasar 15 años más con dolor y limitaciones físicas. “Me siento atrapado en un cuerpo que no me responde“, afirmó con resignación.

El video culmina con un mensaje lleno de gratitud y nostalgia, ya que Del Potro reconoce que la exhibición con Djokovic será su última aparición en una cancha de tenis. “Es un evento para decir adiós, ya no hay más vuelta atrás“, señaló, agradeciendo profundamente la generosidad de Djokovic al aceptar participar de este emotivo encuentro.

Del Potro ganó el US Open en 2009.

“Estoy agradecido de poder compartir un momento como este, disfrutar dentro de una cancha por última vez“, concluyó, destacando el cariño de los fanáticos que lo acompañaron durante su carrera. La exhibición del 1 de diciembre promete ser un evento lleno de emoción, no solo para Del Potro, sino para todos aquellos que han seguido su carrera. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com