Jubilaciones de ANSES: el cronograma de pagos de septiembre con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma con el calendario de pagos de Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones el próximo lunes 18 de agosto los haberes correspondientes al mes en curso, debido al cierre de bancos del viernes por el Día No Laborable con fines turísticos, por el 17 de agosto, fecha en la cual se conmemora el Paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera, la semana que viene los jubilados y pensionados volverán a mirar el calendario buscando la fecha de cobro, de acuerdo al número de terminación de su DNI, tal como viene pagando mes a mes la ANSES.

Asimismo, se dieron a conocer las fechas, porcentaje de aumento y nuevos montos para el cobro del noveno mes del año: septiembre.

De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que responde al número de inflación mensual el cual en julio fue del 1,9% y, ese será el porcentual de aumento que tendrán estos dos grupos el próximo mes tras el análisis y posterior publicación del INDEC.

Sumado al haber mensual, el bono de $70 mil seguirá pagándose para quienes perciben la jubilación mínima.

Con este aumento, ¿cómo queda la jubilación mínima de septiembre?

Los pagos se efectuarán entre el lunes 8 de septiembre y se extenderán hasta el viernes 26.

Jubilación mínima de $314.243 a $320.214

Bono $70.000.

Total $390.214.

De esta forma, los jubilados de la mínima ya saben cuánto van a cobrar sus haberes de septiembre y, solo les resta conocer la fecha de cobro que, a continuación, se detallan:

Calendario

Jubilados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: 19 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo

DNI Terminados en 0 y 1: 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre.

Además, se conoció el calendario completo para quienes cobran las Pensiones No Contributivas.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre. Fuente: El Once

