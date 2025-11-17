Jubilaciones y pensiones: ANSES estableció el calendario de pagos para todo el 2026

La medida respondió a la necesidad de adecuar la estructura de pagos al flujo de ingresos del sistema previsional, en función de la recaudación de aportes y contribuciones de los trabajadores activos. Según el organismo, las condiciones financieras permitieron sostener el esquema de 20 grupos, lo que favoreció una organización escalonada y evitó aglomeraciones en los bancos.

Cómo se organizarán los pagos mes a mes

Enero

Los pagos tendrán validez hasta el 12 de febrero. Las Pensiones No Contributivas comenzarán a abonarse el 9 de enero y se extenderán hasta el 15. Los titulares del SIPA con haberes correspondientes al primer intervalo cobrarán entre el 9 y el 22 de enero, mientras que quienes superen ese monto percibirán sus haberes del 23 al 29.

Febrero

El límite de validez será el 12 de marzo. Las PNC se pagarán entre el 9 y el 13. Los haberes menores del SIPA se acreditarán del 9 al 20, y los superiores, del 23 al 27 de febrero.

Marzo

Las órdenes de pago tendrán validez hasta el 10 de abril. Las PNC se abonarán del 9 al 13. Las jubilaciones menores se pagarán entre el 9 y el 20, mientras que los haberes superiores se acreditarán del 23 al 30.

Abril

El plazo se extenderá hasta el 12 de mayo. Las Pensiones No Contributivas se abonarán del 10 al 15. Los haberes menores del SIPA se pagarán entre el 10 y el 23 de abril, y los superiores, entre el 24 y el 30.

Mayo

El límite se fijará para el 10 de junio. Las PNC cobrarán del 11 al 15. Los haberes menores se pagarán entre el 11 y el 21, y los mayores, del 22 al 29 de mayo.

Junio: primera cuota del aguinaldo

El primer sueldo anual complementario se abonará durante este mes. La validez se extenderá hasta el 10 de julio. Las PNC se pagarán del 8 al 12, y el resto de los beneficiarios entre el 8 y el 29 de junio.

Segundo semestre del calendario

Julio

El cronograma tendrá validez hasta el 11 de agosto. Las Pensiones No Contributivas se abonarán del 8 al 15. Los haberes menores se pagarán entre el 8 y el 22, y los mayores, entre el 23 y el 29.

Agosto

El límite será el 11 de septiembre. Las PNC cobrarán del 10 al 14. Las jubilaciones menores se abonarán del 10 al 24 y las superiores, del 25 al 31 de agosto.

Septiembre

Los pagos serán válidos hasta el 9 de octubre. Las PNC se abonarán del 8 al 14. Los haberes menores se pagarán del 8 al 21, y los mayores, del 22 al 28.

Octubre

La validez se extenderá hasta el 10 de noviembre. Las PNC se pagarán del 8 al 15. Los haberes menores se abonarán entre el 8 y el 22, y los haberes superiores, entre el 23 y el 29 de octubre.

Noviembre

El límite será el 10 de diciembre. Las Pensiones No Contributivas cobrarán del 9 al 13. Las jubilaciones menores se pagarán del 9 al 20 y las superiores, del 24 al 30 de noviembre.

Diciembre: segundo aguinaldo

El mes incluirá la segunda cuota del haber anual complementario. Las PNC cobrarán del 9 al 11, mientras que los haberes menores se pagarán entre el 9 y el 16. Los haberes superiores serán acreditados del 17 al 23 de diciembre. El período de validez se extenderá hasta el 12 de enero de 2027. Fuente: El Once

