Jubilados ANSES: 15% de ahorro en supermercados con Banco Entre Ríos

El Banco recordó además que continúan vigentes todos los beneficios habituales que ofrece la entidad en diversos rubros, como por ejemplo hasta 30% de ahorro en farmacias y supermercados, los que pueden consultarse en https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/jubilados

El Beneficio ANSES anunciado se compone de un 10% de reintegro otorgado por ANSES y un adicional del 5% exclusivo de Banco Entre Ríos para las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito de la entidad.

Los supermercados adheridos a la promoción son: Changomás, Carrefour, Vea y Dia.

“Con esta acción buscamos acompañar a nuestros jubilados y pensionados en su vida cotidiana, brindándoles un beneficio real y significativo en un rubro esencial como es la alimentación”, destacaron desde Banco Entre Ríos.

De esta manera, Banco Entre Ríos continúa reforzando su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y de estar presente con propuestas concretas que mejoran la economía familiar de miles de hogares.

Fuente: El Once

