Jubilados: cómo sumar intereses diarios y ahorrar $20.000 al mes en supermercados

El programa apunta a mejorar la capacidad de compra de los adultos mayores, incentivando el uso de la aplicación digital BNA+ y brindando un ingreso adicional sin trámites complejos.

Intereses diarios sobre saldos

El Banco Nación informó que el dinero depositado en las cuentas de jubilados y pensionados ahora genera intereses automáticos con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%. La acreditación se realiza todos los días sobre saldos de hasta $500.000.

De esta forma, quienes mantienen su haber en la cuenta perciben un rendimiento extra que se suma al monto disponible para compras o pagos. Desde Anses destacaron que el sistema es “una forma simple y segura de conservar los fondos y obtener ingresos adicionales”.

Reintegros en supermercados

Además, los jubilados que utilizan la billetera digital BNA+ MODO obtienen un reintegro del 5% en compras realizadas de lunes a viernes en supermercados adheridos, pagando con tarjetas del Banco Nación (débito Mastercard y crédito Visa o Mastercard).

El beneficio tiene un tope de $5.000 semanales, lo que representa un ahorro de hasta $20.000 mensuales. Las cadenas incluidas son Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. El reintegro es compatible con otras promociones vigentes.

Paso a paso para aprovechar los beneficios

Descargar la app BNA+: disponible para Android e iOS. El alta se realiza con el DNI.

Asociar la cuenta y las tarjetas: vincular la tarjeta de débito Mastercard o las tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA.

Pagar con BNA+ MODO: en supermercados adheridos, elegir esa opción para acceder al reintegro.

Controlar los reintegros: los descuentos se acreditan automáticamente en la cuenta asociada.

Mantener saldo en la cuenta: para generar intereses diarios hasta el tope de $500.000.

Inclusión digital y más ahorro

El Banco Nación destacó que solo el 60% de los beneficiarios tiene activa la aplicación BNA+. Para ampliar ese número, habilitó un sitio con guías y simuladores (www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS ) y sumó talleres presenciales en sucursales y espacios comunitarios.

Desde el sector supermercadista confirmaron que los reintegros se combinan con promociones propias, lo que multiplica las oportunidades de ahorro en productos de consumo masivo.

Con esta medida, jubilados y pensionados que cobran en Banco Nación acceden desde este mes a un doble beneficio: intereses diarios y devoluciones en compras esenciales. (Con información de Infobae)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com