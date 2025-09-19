Jubilados: cuánto cobrarán por la mínima en octubre con el bono

A ese monto se le sumará un bono de $70.000, que el Gobierno ya había adelantado que continuará vigente para quienes perciben los haberes más bajos. En total, quienes cobran la mínima recibirán $396.362,44 durante el mes próximo.

El incremento se da en el marco de la actualización mensual de haberes establecida por el organismo previsional, en línea con el dato de inflación más reciente.

Otros haberes de ANSES

Además de la jubilación mínima, la ANSES informó los montos que se percibirán en octubre para otras prestaciones:

Jubilación máxima: $2.196.110,25

Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.089,91

Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71

Prestación Básica Universal (PBU): $149.295,92

En todos los casos, quienes reúnan los requisitos podrán acceder al bono de $70.000, que se abonará junto con el haber mensual.

Calendario de pagos de octubre

Para consultar la fecha de cobro de las jubilaciones y pensiones en octubre de 2025, ANSES recordó los pasos a seguir:

Ingresar al sitio web oficial de ANSES.

Acceder a la sección “Cobros” o “Calendario de pagos”.

Seleccionar la opción “Jubilaciones y Pensiones”.

Consultar el calendario correspondiente a octubre 2025.

Verificar la fecha según el número de documento o la terminación del DNI.

El sistema mostrará el día exacto en que cada jubilado o pensionado podrá percibir sus haberes, de acuerdo al cronograma definido por la ANSES. Fuente: El Once

