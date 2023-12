Jubilados: Gobierno confirmó bonos y definió qué pasará con los aumentos en 2024

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán el último bono de $ 55.000 en diciembre y el aumento del 20,87% establecido por la última actualización que dio el Gobierno anterior.Desde el Ministerio de Economía mostraron sus intenciones de cambiar la fórmula de la Ley de Movilidad jubilatoria, que establecía un aumento cada 3 meses.

En una entrevista que dio a la Nación+, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió nuevas medidas que afectarán a los jubilados en tanto a la forma de actualización y aumentos de sus haberes.

En la entrevista, aseguró que su intención no es especular con los jubilados, sino protegerlos ante la escalada de la inflación. Además, indicó que, si bien no tienen el nuevo esquema de aumento definido, prometió que su equipo pensará una “buena alternativa para no tener que lidiar con estos problemas”.

Por el momento, para que los jubilados no pierdan ante la inflación, el ministro aseguró que, sumado a los aumentos, establecerán nuevos bonos para complementar los haberes previsionales.

Sobre el programa Potenciar Trabajo y las asignaciones familiares, Caputo admitió que habrá aumentos para SUAF, lo que no se sabe es si podrán alcanzar el ritmo de la inflación.

“Los Planes Potenciar se congelan. No los estamos eliminando. Lo que estamos diciendo a las provincias es no tenemos plata, que es la realidad”, explicó sobre el programa de inserción laboral con empleo asalariado registrado que lanzó el anterior Gobierno en 2020.

Ley de Movilidad: qué dice y cómo funciona

La fórmula que establece la Ley de Movilidad sostiene que los aumentos para jubilados se actualizan trimestralmente y se basan en la sumatoria del 50% del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES y del 50% de la variación de los salarios.

“Para su cálculo se considera la evolución de los salarios (Índice de Salarios Nivel General o RIPTE, el que dé mayor) y de la recaudación tributaria de la ANSES, en partes iguales, lo que garantiza la sustentabilidad del sistema previsional, ya que vincula la actualización de los haberes previsionales con la evolución de la economía y de la recaudación impositiva destinada al financiamiento de la ANSES”, indica la norma.

La nueva fórmula establecida por la Ley 27.609 reemplazó a la del 2017, cuyos aumentos reflejaron una caída del 19,5% en términos reales en los valores de los haberes previsionales y de las prestaciones afectadas.

Qué beneficios de ANSES se ajustan por Movilidad

Todos beneficios de ANSES que aumentan por la Ley Movilidad:

Prestaciones

Jubilaciones

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión No Contributiva por Vejez

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Asignación por Prenatal

Asignación por Nacimiento

Asignación por Adopción

Asignación por Matrimonio

Asignación por Cónyuge.

Fecha de cobro jubilados ANSES: el calendario de pago de diciembre 2023

Jubilaciones y Pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 18 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 19 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 20 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 21 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 22 de diciembre. Fuente: El Cronista