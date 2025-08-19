Juegos Culturales “Ulises Daniel Ferrero” en Nogoyá

Ciudad

Desde la Coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá, se informó que el próximo viernes 22 de agosto se llevarán a cabo las instancias locales de los Juegos Culturales “Ulises Daniel Ferrero” sub15 y sub18, en las instalaciones de la Asociación Cultural a partir de la hora 20.

Allí habrá participación en danzas folclóricas, fotografía, canto, dibujo y pintura. Además, se celebrara el Día del Folclore Argentino, con reconocimientos a artistas locales y música en vivo.

