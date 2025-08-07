Jueves: “Distintas obras en la Ciudad”

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó diversos trabajos en la ciudad.
Las intervenciones apuntan a dar respuesta a las demandas de los vecinos, mejorando la traza vial y los espacios públicos.
Se trabajó:
✅ Calle Virginia Quinodoz se realizó nivelación, corrección de pozos, limpieza y borrado de huellas.
✅ Calle Marchini se realizó hormigonado de cordón cuneta.
✅ Boulevard España se realizó hormigonado de veredas.
