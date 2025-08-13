Julieta Prandi tras la condena a Contardi: “Hoy empiezo a vivir”

“Que viva el infierno que yo viví”

Al salir de la audiencia, Prandi calificó la pena como “ejemplar” y destacó: “Podría ser más, podría ser de por vida, pero 19 años es casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que la Justicia decidió y se lo llevaron preso”. Con firmeza, sentenció: “Que viva el infierno que yo viví”.

La actriz aseguró que siempre confió en el sistema judicial, aunque criticó la lentitud del proceso: “Me costaba verla, la sentí muy lenta. No pueden tomarse tanto tiempo en un caso de violencia de género. Yo tengo acceso a los medios y tardé cinco años en tener un juicio”.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

Un mensaje para las víctimas

Prandi pidió que su caso marque un precedente: “Tiene que ser un antes y un después. No puede ser un infierno hacer una denuncia, demostrar lo que una vivió, someterse a infinidad de pericias, cuando del otro lado no hay algo que los obligue ni que dé garantías”.

Dirigiéndose a las cámaras, expresó: “Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado. Les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”.

“Hoy empiezo a vivir”

Visiblemente emocionada, la conductora afirmó: “Hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida, donde puedo elegir y ser feliz. El después es salir a la calle sin pensar si un auto me está siguiendo o si alguien vino a buscar a mis hijos”.

Sobre el impacto en sus hijos, reveló: “Están cayendo, entendiendo la gravedad de los hechos que hasta el día de hoy se los había ocultado”.

El apoyo de Emanuel Ortega

Prandi llegó al tribunal acompañada por su pareja, el cantante Emanuel Ortega, quien la contuvo en todo momento. Minutos antes, Contardi había sido detenido inmediatamente después de la lectura del fallo y no tuvo contacto con la modelo.

En medio de una crisis de llanto, un médico del tribunal asistió a Prandi para prevenir una descompensación. “Está bien, es más un problema emocional que otra cosa. No le dimos nada, en estos casos no les damos nada. Está contenta por la condena”, explicó el profesional.

Días antes, Ortega había manifestado su preocupación por la seguridad de Prandi y sus hijos. “Están frente a un criminal. Si lo dejan libre, necesito que Julieta tenga medidas de seguridad. Este hombre puede hacer cualquier cosa”, advirtió. (Con información de Todo Noticias y Clarín)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com