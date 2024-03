Kate Middleton confirmó que tiene cáncer y que está recibiendo quimioterapia

La princesa de Gales no reveló qué tipo de cáncer sufre y aseguró que su condición fue descubierta luego de someterse a una cirugía abdominal en enero.

Kate Middleton anunció que tiene cáncer y está recibiendo tratamiento de quimioterapia. La princesa de Gales reapareció luego de especulaciones durante las últimas semanas.

Kate, de 42 años, confirmó la noticia en un video publicado en su cuenta de X, pero no reveló qué tipo de cáncer sufre. Además, aseguró que su condición fue descubierta luego de someterse a una cirugía abdominal en enero.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida”, comenzó diciendo en el video.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, pruebas realizadas después de la operación revelaron que había habido presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que siguiera un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, continuó. Fuente: El Once

