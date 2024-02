Ke Personajes presentó “Piel”, su nuevo tema junto a Tiago PZK

e lanzó un nuevo tema musical que tiene a Ke Personajes como uno de sus protagonistas. Lo hizo ayer en compañía de Tiago PZK, otro artista de gran presente musical.

Lo hizo a pocas semanas de haberse presentado en la Fiesta de la Playa de Río 2024 en su ciudad natal, donde convocó a más de 30 mil personas.

A continuación, el video y la letra:

Llevo mucho tiempo queriendo

Que esto se dé

Hasta cuando tomo te pienso

No sé por qué

Mi boca solo quiere besarte

Mis ojos solo quieren mirarte

Dame un chance

Que hasta los bandidos

Se enamoran también

Sólo déjame ser

El que con ganas te come la piel

Pero también el que te dice mi amor

Cómo amaneció, como durmió usted

Solo dejame ser

El que con ganas te come la piel

Pero también el que te dice mi amor

Cómo amaneció, como durmió usted

De mi mente

No te saco más

Cuando estas conmigo, cuántos tragos te tomás

Siento tantas cosas con los besos que me das

No te vayas

Quiero estar con vos

Y que seas lo primero que yo vea al amanecer

Mamita con vos tengo tantas cosas por hacer

No te quiero perder

Ven y mátame esta soledad

Pasemos tiempo de calidad

Con vos pasan volando las horas

Cuando estemos lejos

Te vas a acordar

El cielo yo te voy a bajar

Pero eso no serviría de na

Porque vos bebé sos una estrella

Una mujer tan bella

Como ya no hay

Sólo déjame ser

El que con ganas te come la piel

Pero también el que te dice mi amor

Cómo amaneció, como durmió usted

Sólo déjame ser

El que con ganas te come la piel

Pero también el que te dice mi amor

Cómo amaneció, como durmió usted Fuente: El Once