Konstantin Lapshin en Victoria al Piano

El domingo 30 de noviembre a las 20:30 el concertista ruso Konstantin Lapshin brindará un concierto en el ciclo Victoria al Piano, en la Agrupación Cultural Victoria (Italia 474).

El programa estará dedicado a Chopin:

– Polonesa-Fantasía

– 3 Nocturnos Op. 9

– Scherzo N. 2

– Ciclo completo de los 24 Preludios

Las entradas anticipadas se pueden solicitar al contacto 341 338 4451, y en la puerta tendrán un valor de 18 mil pesos.

Lapshin es un pianista ruso-británico afincado en Londres . Es premiado en numerosos concursos internacionales.

En 2009, Lapshin completó su Maestría en Música en el Royal College of Music tras obtener una beca completa para estudiar con Vanessa Latarche. Durante su estancia en el RCM, recibió el Rose Bowl de la Reina Madre Isabel como el estudiante más destacado. Como resultado, tocó para el Príncipe Carlos. Posteriormente, Lapshin obtuvo el Diploma de Artista y fue galardonado con la beca Mills Williams Junior Fellow. Ese mismo año fue nominado a Estrella Emergente y actuó en el Cadogan Hall de Londres . Cuenta con el apoyo de la Worshipful Company of Musicians y es artista de la Fundación Concordia y de la Kirckman Concert Society.

Antes de trasladarse a Londres, Lapshin completó sus estudios en el Conservatorio P.I. Chaikovski de Moscú con Lev Naumov y Mijaíl Voskresenski . Ha sido galardonado en más de quince concursos nacionales e internacionales, entre ellos el Concurso Internacional de Piano Schubert de Dortmund (Alemania), el Concurso Internacional de Piano María Yudina de San Petersburgo (Rusia), el Primer Concurso Internacional de Piano Gnesin de Moscú (Rusia), el Concurso Internacional de Piano Rachmaninov (Rusia), el Concurso Internacional de Piano de Novosibirsk (Rusia) y el Concurso de Solistas de la Orquesta Sinfónica de Haverhill (Reino Unido). También obtuvo el segundo premio en el Concurso Internacional de Piano Isidor Bajic (Serbia), el primer premio en la Copa Mendelssohn de Taurisano (Italia) y el primer premio y el premio del público en el Concurso Internacional Premio Schumann de Lamporecchio (Italia).

Lapshin ha ofrecido recitales y conciertos en diversas salas de conciertos del Reino Unido y Europa, incluyendo el Wigmore Hall de Londres , la Purcell Room del Southbank Centre, el Cadogan Hall, el Steinway Hall, el Drapers’ Hall, St. Martin-in-the-Fields , St. George’s, Hanover Square, Pushkin House, el Bridgewater Hall de Manchester y la Salle Cortot de París. También ha actuado extensamente en Rusia. Entre los escenarios más importantes se encuentran la Gran Sala y la Pequeña Sala del Conservatorio de Moscú, la Sala Rachmaninov del Conservatorio de Moscú, la Sala Zerkalny, el Centro de Artes Chaikovski y el Salón de Actos de la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Apareció en el festival “Yamaha presenta” (Gradus y Parnassum) de 2005 en Moscú , en el festival “En memoria de V. Lotar-Shevchenko” de 2006 en Novosibirsk y en el festival “Todos los conciertos de Mozart ” de 2007 en Volgogrado con la Orquesta Sinfónica de Volgogrado (director E. Serov).

Entre sus otros compromisos se incluyen actuaciones con la Orquesta Filarmónica de Dortmund (dirigida por Dirk Kaftan), la Orquesta Filarmónica de Timișoara (dirigida por Radu Popu), la Orquesta Sinfónica de Novosibirsk bajo la batuta de V. Bushkov, la Orquesta Sinfónica de Saratov y la Sinfónica de Volgogrado bajo la batuta de E. Serov, y la Filarmónica de Havilland bajo la dirección de Robin Browning (Reino Unido). Las interpretaciones de Lapshin se transmitieron por Radio Orpheus (Moscú), así como por la radio nacional de Serbia y Polonia.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com