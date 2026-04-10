La carne registró una suba superior al 10% en marzo

Pero la carne viene subiendo por encima del IPC desde octubre y acumula un 35,9% de ajuste desde entonces.

Los datos del Ipcva corresponden a los precios de AMBA, Rosario y Córdoba, pero permiten cuantificar lo que los consumidores de todo el país vienen percibiendo en los últimos meses cuando compran carne. De hecho, el mismo Indec explicó que la división de mayor incidencia en la inflación de febrero -del 2,9%- fue la de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que alcanzó el 3,3%, “principalmente, por la suba de Carnes y derivados”.

En febrero, el Ipcva informó una suba del 4,8% en el precio de la carne vacuna que, si bien estuvo bastante por encima del IPC general, fue de menos de la mitad del aumento promedio en las carnicerías en marzo (10,6%), por lo que habrá que esperar a ver el impacto en la categoría de Alimentos cuando se conozcan los datos del Indec el martes próximo.

Subas por encima de la inflación

La carne vacuna viene subiendo en un porcentaje superior a la inflación mensual desde octubre de 2025. En septiembre, los valores de los cortes de vaca se habían actualizado un 1,8% y el IPC alcanzó el 2,1%. Pero ya en octubre, la carne se incrementó un 2,8% y el IPC fue del 2,3 y empezó a agrandarse la brecha, al 8,3% versus 2,5% en noviembre y al 11% y 2,8% en diciembre.

De esta manera, mientras la inflación acumulada de octubre de 2025 a febrero de 2026 fue del 14,1%, la carne vacuna aumentó un 35,9% en el mismo periodo. Y para entender la preferencia del consumidor -obligada en muchos casos por la variación de precios- por el pollo y el cerdo, el primero se incrementó 14,1% -en línea con la inflación- y el segundo se ajustó 13,9%, un poco por debajo.

En lo que respecta a marzo, el Ipcva reflejó que el pollo subió un poco por encima de la carne vacuna -10,9%- mientras que el cerdo sostiene los aumentos inferiores, con un ajuste del 6,3% en el tercer mes de 2026. De esta forma, los cortes de vaca acumulan una variación del 68,6% en el último año; el pollo, del 49,1%; y el cerdo, del 28,1%. Fuente: El Once

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