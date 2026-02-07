La CGT se movilizará el miércoles ante el Congreso cuando comience el debate por la reforma laboral

Lo decidió este mediodía el Consejo Directivo cegetista, donde no prosperaron propuestas de hacer paros generales de 12 y de 48 horas. Cómo siguen las negociaciones sindicales para cambiar el proyecto.

La CGT decidió salir a la calle nuevamente para protestar contra la reforma laboral: el miércoles próximo, desde el mediodía, se movilizará ante el Congreso cuando los senadores comiencen el debate sobre el proyecto oficial.

Lo resolvió este mediodía el Consejo Directivo cegetista, como anticipó Infobae, que está reunido en la sede de Azopardo 802 y mantiene una discusión interna: a la propuesta de hacer la movilización, efectuada por el triunvirato, hubo otras de sumar un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes, efectuada por los sindicatos del transporte de la CATT, e incluso una para realizar un paro de 48 horas, como planteó Sebastián Maturano (La Fraternidad).

Sergio Palazzo (bancarios), por su parte, pidió que la CGT avale el cese de actividades para que participe más gente de la concentración y, además, que se anuncie que la movilización del miércoles próximo será parte de un plan de lucha que irá creciendo en intensidad.

Sin embargo, aunque el encuentro todavía no terminó, la idea de hacer paros generales no lograba suficiente consenso en la conducción de la CGT, donde predomina el sector dialoguista, que sigue negociando en varios frentes para introducir cambios en la reforma laboral.

De todas formas, pese a que se decidió una movilización ante el Congreso sin paro, cada sindicato quedó facultado para disponer un cese de actividades para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización. Fuente: Infobae

