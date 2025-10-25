La entrerriana Aldana Masset viajó a Tailandia para representar a Argentina en Miss Universo 2025

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, y Aldana está preparada para mostrar todo lo que ha trabajado para llegar hasta allí. Desde su localidad natal, Valle María, y distintos puntos de Entre Ríos, la joven recibe constantemente el cariño y apoyo de todos. Con sus raíces profundamente arraigadas en su provincia, Aldana está decidida a representar a Argentina con orgullo.

La trayectoria artística y personal de Aldana Masset

Aldana Masset no es solo una belleza exterior; su vida ha estado marcada por un largo recorrido artístico y personal. Nació en Valle María, una pequeña localidad de Entre Ríos, y desde muy joven se mostró interesada por la música y el modelaje. A los 13 años comenzó su carrera como modelo, participando en su primera campaña publicitaria. Sin embargo, fue su amor por la música lo que le dio mayor visibilidad. Formó parte de la banda tropical Agapornis, un grupo que goza de gran popularidad en la escena musical argentina.

Foto: Instagram de Aldana Masset.

A lo largo de su vida, Aldana ha utilizado su voz no solo para cantar, sino también como una forma de inspirar a otros. “Como cantante, aprendí que no hay escenario pequeño para proyectarse y llegar a los corazones de los demás. Como Miss, aprendí que lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen”, dijo la joven antes de su participación en Miss Universo Argentina. Su historia de superación personal y su pasión por la música la han convertido en un ejemplo para muchas personas que, como ella, buscan transformar sus vulnerabilidades en fortaleza.

La victoria en Miss Universo Argentina

El camino hacia el certamen mundial comenzó cuando Aldana Masset se consagró como la ganadora de Miss Universo Argentina. En una competencia reñida, donde las aspirantes demostraron gran talento y belleza, Aldana logró convencer al jurado y a la audiencia con su discurso sincero y emotivo. “Como mujer, que ama la música y la utiliza como una forma de comunicar, quiero alzar mi voz y dar a conocer que la verdadera belleza empieza cuando abrazamos nuestra historia y la transformamos en fortaleza”, compartió durante la competencia.

Foto: Instagram de Aldana Masset.

Aldana venció en una apretada definición a la candidata de La Pampa, destacándose no solo por su físico, sino también por su personalidad y compromiso. Esta no es la primera vez que Masset participa en el certamen de Miss Universo Argentina; ya había intentado en 2019, lo que le permitió adquirir la experiencia necesaria para alcanzar la victoria en esta edición. Ahora, con la bandera argentina en sus manos, Aldana se prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida: representar a su país en la gran final de Miss Universo 2025. Fuente: El Once

