La identidad del camionero hallado sin vida en el ingreso a Nogoyá

Según informó la Policía, el procedimiento se inició de oficio para establecer las formas y circunstancias del fallecimiento. En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a personal de la Unidad Fiscal en turno, médico policial, médica forense y agentes de la División Policía Científica.

El operativo se activó luego de que el propietario del transporte no lograra comunicarse con el conductor durante varias horas. Ante esta situación, se dirigió al punto donde el sistema de geolocalización indicaba la ubicación del camión. Al arribar, constató que el vehículo estaba cerrado desde el interior y sin respuestas, por lo que se solicitó la intervención de un cerrajero.

Tras abrir la cabina, las autoridades encontraron al chofer recostado en la cama del rodado, ya sin signos vitales. De acuerdo a los primeros datos recabados, el hombre había manifestado previamente que se sentía cansado y que planeaba detenerse a descansar antes de continuar viaje.

El camión transportaba maquinaria agrícola desde Rosario y se encontraba estacionado en paralelo a la calzada al momento del hallazgo. Intervino en el lugar el fiscal Fernando Martínez.

En la primera inspección no se observaron signos de violencia, y la Justicia dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente. Fuente: El Once

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