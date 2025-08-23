Nogoyá Times

    La Justicia buscará abrir los celulares de los involucrados en el caso Spagnuolo para acelerar pericias clave

    Escándalo

    La Justicia avanza con celeridad en el caso Spagnuolo: busca desbloquear celulares incautados, acelerar pericias y analizar documentación clave tras denuncias por coimas en ANDIS.
    La investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo esta semana: la Justicia buscará desbloquear los celulares secuestrados a los principales involucrados para agilizar pericias clave en el caso Spagnuolo.
    El fiscal Franco Picardi pretende acceder rápidamente a mensajes, audios y archivos que puedan probar la existencia de negociaciones irregularidades o pedidos de sobornos. Sin embargo, ninguno de los investigados entregó las contraseñas, lo que obligará a recurrir a métodos forenses y técnicos complejos, especialmente en el caso de los iPhone, que presentan mayores dificultades. En estos equipos, los peritos suelen ensayar un extensísimo listado de combinaciones para lograr acceder al contenido.

     

     

     

    Contratos millonarios y allanamientos: la causa toma forma

     

    Hasta el momento, la Justicia ya incautó documentación crucial, incluidos contratos con la droguería Suizo Argentina por casi $11.000 millones y fojas de pago que serán escrutadas en detalle en busca del circuito financiero detrás de la denuncia impulsada por Diego Spagnuolo.

     

