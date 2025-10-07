La Justicia pidió al Gobierno que detalle el costo de reimprimir las boletas

Detalles del requerimiento al Gobierno

Según el texto oficial, la Junta ordenó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, que antes del miércoles a las 8:30 informe el costo total de la reimpresión de las boletas únicas, la existencia de partidas presupuestarias habilitadas para afrontar el gasto y si se requeriría una nueva licitación para su ejecución. También pidió detallar qué imprentas serían asignadas, los plazos de impresión y la fecha de entrega del material a las autoridades electorales.

Además, el Correo Argentino deberá precisar en el mismo plazo los tiempos mínimos necesarios para garantizar la distribución de las nuevas boletas a todas las mesas de votación en la provincia, en caso de aprobarse la reimpresión.

En paralelo, se notificó a todas las agrupaciones políticas participantes de la elección para que tomen conocimiento del pedido de LLA y puedan exponer sus posiciones en la audiencia pública.

Contexto del pedido

El pedido formal de cambio fue presentado por los apoderados de La Libertad Avanza, luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura tras el escándalo por su vínculo con el empresario Fred Machado, detenido y con pedido de extradición por narcotráfico en Estados Unidos.

Espert y Milei

La decisión del Gobierno de proponer a Diego Santilli en su reemplazo generó polémica, ya que implicaría reimprimir millones de boletas a menos de tres semanas de los comicios. La oposición ya anticipó su rechazo rotundo a la medida, argumentando que implicaría un gasto millonario y un posible retraso logístico en la organización electoral.

Desde el kirchnerismo y otros espacios opositores calificaron la iniciativa como una maniobra improvisada y advirtieron que no avalarán una “reimpresión de cero” de los instrumentos de votación.

Una decisión en evaluación

La Junta Electoral aclaró que aún no tomó una decisión definitiva sobre la autorización del cambio en las boletas. La resolución dependerá de los informes técnicos y presupuestarios que el Gobierno y el Correo Argentino deben remitir en las próximas horas.

El análisis también incluirá la revisión del estado actual de las boletas únicas ya impresas, su nivel de revisión y los tiempos restantes para asegurar su entrega “en plazo oportuno” a las autoridades de mesa. (La Nación)

