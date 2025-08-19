La lista de ocho jugadores que quedaron fuera de la Selección Argentina

Enzo Fernández será la ausencia más importante. El mediocampista del Chelsea vio la roja por un planchazo a Kevin Castaño en el empate con Colombia y le dieron dos fechas de suspensión. En su lugar, en esta oportunidad el DT decidió citar a Alan Varela.

El mediocampista del Porto vuelve a ser tenido en cuenta para la Selección Argentina: el DT lo incluyó por encima de Enzo Barrenechea (Benfica), quien había estado en la última doble fecha. Además, en ese sector de la cancha Scaloni no cuenta con Nico Domínguez (se recupera de una lesión en los meniscos que sufrió a fines de mayo, cuando estuvo en la última prelista).

Valentín Barco.

Valentín Barco -de gran momento en Racing de Estrasburgo- no fue convocado por Scaloni: Julio Soler (del Bournemouth de la Premier League) le ganó la pulseada, además de que Marcos Acuña -quien levantó su nivel en River- vuelve al conjunto nacional. El puesto tiene a Nicolás Tagliafico como dueño y el DT aún busca un lateral que pueda competirle ese lugar para el Mundial.

Entre los delanteros, Valentín Castellanos (Lazio) y Santi Castro (Bologna) en esta oportunidad no fueron citados.José Manuel López, la gran revelación en la lista, tendrá su primera chance en la Selección Argentina en esta doble fecha.

Otros ausentes en la Selección Argentina

Mariano Troilo. Foto: Archivo Elonce.

Los defensores Kevin Lomónaco (Independiente), y Mariano Troilo (recientemente vendido al Parma) se quedaron afuera de la prelista. Ambos habían sido citados en la última doble fecha (cuando Nicolás Otamendi debía cumplir un partido suspendido, frente a Chile) y en esta oportunidad no serán tenidos en cuenta.

A ellos se suman los casos de Matías Soulé y Paulo Dybala (ambos de la Roma), quienes no habían estado en la última doble fecha de Eliminatorias. Scaloni finalmente se inclinó por otras alternativas. El caso de Alejandro Garnacho es diferente: perdió terreno en la Albiceleste después de quedar colgado en el Manchester United, en medio de la incertidumbre sobre su futuro. Fuente: El Once

