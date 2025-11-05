La postura de los gremios ante la postergación de la reunión paritaria por parte del gobierno provincial

La decisión, comunicada sin una nueva fecha de convocatoria definida, generó un clima de tensión y exigencias por parte de los sindicatos.

Posición de ATE

El secretario General de ATE seccional Entre Ríos, Oscar Muntes, en declaraciones a la agencia APF, apuntó contra la determinación del Ejecutivo.

Muntes afirmó que la medida significaba “desconocer el ámbito paritario en un momento muy difícil que estamos atravesando los trabajadores y trabajadoras”.

Señaló que la noticia “cayó muy mal” entre los empleados y remarcó la importancia de mantener el encuentro.

“Quizás no íbamos a tener tan grandes avances pero podrían haber planteado de que se trataba la propuesta y pedir un cuarto intermedio para seguir elaborándola”, sostuvo, explicando que la resolución debía darse en la mesa de negociación.

El gremialista de ATE también hizo hincapié en el reclamo central del sindicato: el plan del Gobierno para recuperar salario a niveles de noviembre del 2023.

Muntes indicó que ese era el horizonte que se había planteado, pero que no se ha avanzado e incluso el salario lleva “prácticamente cuatro meses congelado”.

Además, recordó que el gremio había presentado 21 puntos para las recategorizaciones y 11 en lo salarial, pero que “no fue tomado ningún ítem por parte del Ejecutivo”.

Desde ATE aclararon que no se habían implementado medidas de fuerza, sino asambleas para respaldar a los representantes en la paritaria, una actividad que, según Muntes, se “sobredimensionó” y pudo haber sido utilizada como “excusa” para la postergación. “Nosotros defendemos a los trabajadores. El día que tengamos que ser vocero de un gobierno de turno no vamos a estar más en ATE”, concluyó.

UPCN puso un Ultimátum

Por su parte, la secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también se refirió a la suspensión del encuentro, señalando que se enteraron “a través de una cédula que llegó minutos antes de las 11 a la sede del gremio”.

El argumento esgrimido por el Gobierno para la reprogramación fue la falta de finalización del instructivo de recategorizaciones, un documento que consideraron clave para avanzar.

Domínguez coincidió en la importancia de las recategorizaciones, pero expresó la expectativa que tenía el sindicato de que el Ejecutivo presentara al menos una versión final del instructivo en la reunión.

En este marco, advirtió al Gobierno que “esta semana” era el plazo que estaban dispuestos a esperar para una nueva convocatoria.

La dirigente afirmó que “no pueden seguir jugando con los salarios de los trabajadores” y la necesidad de dar claridad a los compañeros de la administración pública.

La secretaria Adjunta de UPCN enfatizó que, si bien la paritaria permanecía abierta y el gremio seguiría en la mesa de diálogo, “si el Gobierno se cierra y quiere dar respuestas unilaterales nos va a encontrar en el conflicto”.

Además, sugirió que los funcionarios provinciales no debían demorarse, ya que existían plazos de liquidación de haberes.

Domínguez también resaltó que UPCN fue el único sindicato que presentó una propuesta en el debate sobre las recategorizaciones, manteniendo su acuerdo con capacitaciones y digitalización.

Cuestionó la falta de un registro de capacitaciones por parte del Estado, lo que podría perjudicar a muchos empleados.

Finalizó remarcando que la recategorización era una herramienta fundamental para mejorar las condiciones laborales en un contexto de “recorte y ajuste”. (Fuente: APF)

