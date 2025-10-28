La ruptura de Los Palmeras derivó en despidos y una batalla por la marca

A meses del anuncio, un giro decisivo sacudió el corazón de la cumbia santafesina: los músicos de la legendaria banda habrían sido despedidos de la empresa que sostenía al grupo, Palmeras Producciones. La noticia, revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, expone la crudeza de la crisis que atraviesa la banda, marcada por una profunda y no resuelta disputa entre sus líderes históricos.

Mientras la grieta entre Camino y Deicas se agrava, el impacto se trasladó al plano laboral y legal de los integrantes. “La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras”, expresó Etchegoyen, al detallar que “legalmente fueron despedidos” de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Disputa por la marca y futuro del grupo

El conflicto no es solo artístico, sino también comercial. Según la información difundida, la marca Los Palmeras estaría próxima a vencer, y Cacho Deicas ya habría notificado a sus abogados para asegurar su 50% de la propiedad.

En este contexto, Marcos Camino estaría gestionando la rescisión de los contratos con los músicos bajo la estructura de Palmeras Producciones. La especulación apunta a que el acordeonista crearía una nueva empresa para recontratar a los instrumentistas y continuar el proyecto sin la participación de Deicas.

“Habrá otra compañía que dependerá únicamente de Camino y ya no de Cacho”, deslizó Etchegoyen, sugiriendo la posible formación de un nuevo proyecto musical que podría llevar el nombre de Los Palmeras, pero bajo otra estructura y sin una de sus voces fundacionales.

Cacho Deicas y el respaldo del público

Esta disolución corporativa ocurrió semanas después de que Cacho Deicas anunciara su regreso a los escenarios como solista, un camino que emprendió tras su salida de Los Palmeras y una compleja recuperación de un ACV.

El cantante habló con emoción en el streaming Un poco de ruido, donde reveló que el cariño y el apoyo de sus fanáticos fueron su principal impulso para seguir adelante. “Cuando yo caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu”, confesó Deicas, y agradeció las “oraciones terribles” que lo ayudaron a “seguir luchando con este ACV”.

Mientras tanto, en Santa Fe —la cuna del grupo que llevó la cumbia santafesina a escenarios internacionales— el tema sigue generando sorpresa y nostalgia entre los seguidores de la banda que supo unir generaciones a puro ritmo.

El dolor de Camino y el futuro de Los Palmeras

La salida de Deicas estuvo rodeada de rumores sobre tensiones internas y, aunque el propio cantante aclaró en redes sociales que no se trató de un problema de salud, nunca explicó del todo las causas. “Seguiré un nuevo rumbo”, expresó en un video que se viralizó, en el que también agradeció a la banda el camino compartido.

En paralelo, el grupo anunció que el corista Pablo López asumiría como nueva voz principal. El músico reconoció la responsabilidad de ese rol: “Uno siempre tiene sueños, pero en una banda tan emblemática uno lo ve lejano. Las circunstancias te ponen en lugares que uno no espera, pero estoy acá para lograr grandes cosas”, declaró en una entrevista televisiva.

El 25 de junio de 2025 quedó marcado como una fecha clave en la música tropical argentina: Cacho Deicas anunció oficialmente su salida tras más de medio siglo de historia. En las últimas horas, Marcos Camino rompió el silencio y reveló cómo vivió el alejamiento de su histórico compañero: “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”.

Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, habló con sinceridad sobre el impacto de la separación y defendió la continuidad del proyecto: “No podemos dejar de reconocer una voz maravillosa como la de Cacho, pero nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”.

Para el músico, el desafío es sostener la leyenda y honrar más de cinco décadas de historia: “Los Palmeras estamos hace mucho tiempo y somos muy estrictos, disciplinados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Los músicos con los que estoy ahora son los mejores en esta etapa de 52 años”.

Pese al dolor de la separación, la banda santafesina reafirmó su compromiso con el público: continuará en los escenarios, con nuevas propuestas y la certeza de que su música seguirá sonando, aun cuando la voz de Cacho Deicas recorra otros caminos. (Con información de La Capital)

