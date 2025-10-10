La Selección Argentina enfrenta a Venezuela sin Messi: probable formación

El encuentro se disputa desde las 21 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se espera un gran marco de público en apoyo al conjunto albiceleste.

El campeón del mundo buscará aprovechar el compromiso para evaluar alternativas, en la primera de las presentaciones previas al Mundial 2026. En tanto, la Vinotinto atraviesa una etapa de transición luego de quedar fuera del repechaje sudamericano.

El contexto y las pruebas de Scaloni

El seleccionado nacional llega a este encuentro tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con un triunfo por 3-0 ante Venezuela y una derrota 1-0 frente a Colombia como visitante, resultados que le permitieron finalizar en la primera posición de la tabla con 38 puntos.

De cara a este nuevo compromiso, y a diez meses del debut mundialista, Scaloni planea un once alternativo con varios futbolistas que no suelen ser titulares, con el objetivo de probar variantes y definir la lista final para la cita internacional.

En este contexto, Lionel Messi no jugaría, ya que arrastra cansancio físico tras los partidos disputados con el Inter Miami en la MLS, por lo que su presencia desde el inicio no está asegurada.

Durante la práctica del miércoles por la noche, el cuerpo técnico ensayó un posible equipo sin el capitán albiceleste. En su lugar, Nicolás Paz ocupó el rol de enlace, con grandes chances de ser titular. En la última práctica, Scaloni mantuvo una sola duda en el mediocampo: Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, quienes compiten por un lugar entre los titulares.

Por otra parte, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez arrastra una molestia en el gemelo producto de una lesión reciente, pero será titular esta noche. En tanto, Nico González también está en duda por un cuadro febril; si no llega, su lugar será ocupado por Nicolás Tagliafico.

El posible once argentino

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela es la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González o Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Fuente: El Once

