La situación en Medio Oriente: el estrecho de Ormuz está completamente cerrado

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, declaró que Irán “garantizará el paso seguro” por el estrecho de Ormuz, que, según él, permaneció “abierto durante milenios” hasta el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, afirmó que la reapertura solo se produciría “después de que Estados Unidos haya concluido efectivamente esta agresión”, en aparente referencia a los ataques israelíes contra el Líbano.

Khatibzadeh declaró que Irán respetará “el derecho y las normas internacionales”, pero también aclaró que el estrecho no se encuentra en aguas internacionales y que el paso seguro depende de la “buena voluntad de Irán y Omán”.

Consultado sobre si el “paso seguro” significaba que Irán no impondría un peaje a cada barco que lo atravesara, ni amenazaría con volarlo, el vicecanciller afirmó que Irán desea que el estrecho sea “pacífico”, pero que el paso seguro es un compromiso mutuo y que no aceptará que el Golfo sea “utilizado indebidamente por buques de guerra”.

“Minado”

Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que las fuerzas armadas iraníes minaron el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el petróleo mundial, cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto.

El presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses atacarían a Irán con mayor contundencia que antes si no se llega a un acuerdo real con Irán, en las negociaciones que comienzan este viernes en Pakistán.

Pero el contenido de dicho acuerdo sigue siendo objeto de profunda controversia. Más allá de la inclusión del Líbano en el alto el fuego, existen interrogantes sobre qué sucederá con las reservas de uranio enriquecido de Irán, qué ocurrirá con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro, y cómo y cuándo se reanudará el tráfico marítimo normal a través del estrecho.

Agencias de noticias semioficiales de Irán publicaron el jueves un gráfico que sugiere que la Guardia Revolucionaria colocó minas marinas en el estrecho durante la guerra, un mensaje que podría tener como objetivo presionar a Estados Unidos.

El gráfico, publicado por las agencias de noticias ISNA y Tasnim, mostraba un gran círculo marcado como “zona de peligro” en persa sobre la ruta que siguen los barcos a través del estrecho, por donde alguna vez transitó el 20% del petróleo y el gas natural comercializados.

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Iranian Navy: Due to the past war situation & possible anti-ship mines in the main traffic zone of the Strait of Hormuz (per attached map), all vessels are advised to coordinate with the #IRGC Navy and use alternative routes until further notice.#Iran #Hormuz #MaritimeSafety pic.twitter.com/bSu01Sn1u9 — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 9, 2026

Desde el inicio de la guerra, solo un pequeño número de barcos ha transitado por el estrecho, después de que varios fueran atacados e Irán amenazara con atacar a cualquier buque que considerara vinculado a Estados Unidos o Israel.

Los barcos parecieron seguir evitando el estrecho incluso después del alto el fuego: datos de Kpler mostraron que solo cuatro embarcaciones con sus rastreadores activados lo atravesaron.

La autoridad portuaria iraní sugirió dos rutas alternativas para los buques que quieran cruzar el estrecho de Ormuz, ante la posible presencia de minas.

Recomendó a los buques no cruzar el estrecho sin previa coordinación con la Guardia Revolucionaria, por los riesgos que representan las minas en esta estratégica vía marítima.

La alerta fue emitida por los medios estatales iraníes, incluida la emisora pública IRIB. Anteriormente, la agencia de noticias iraní Fars informó que Teherán había suspendido el tránsito por el estrecho en protesta por los ataques israelíes en el Líbano, después de que dos petroleros lo atravesaran tras el alto el fuego.

“Para protegerse de posibles impactos de minas, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria, hasta nuevo aviso, los buques deben seguir rutas alternativas para el tráfico en el estrecho de Ormuz”, informó la agencia de noticias Mehr, citando un comunicado militar acompañado de un mapa marítimo que muestra las rutas al sur y al norte de la isla de Larak.

El mapa sugiere que los barcos transiten por aguas cercanas a la costa iraní, cerca de la isla de Larak, una ruta que se observó que algunos buques seguían durante la guerra. El gráfico abarca desde el 28 de febrero hasta el 9 de abril.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, insistió en una entrevista con la BBC el jueves que su país permitirá el paso de los barcos por el estrecho de conformidad con las normas y el derecho internacional, una vez que Estados Unidos ponga fin a su agresión en Oriente Medio e Israel deje de atacar el Líbano.

El director de la principal compañía petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, Sultan al-Jaber, afirmó que unos 230 buques cargados de petróleo esperaban para cruzar el estrecho y que se les debía permitir navegar por este corredor sin condiciones. (ANSA y Associated Press) Fuente: El Once

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