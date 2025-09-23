“La Tortuga Regalona” Festejó la Primavera

La institución educativa UENI Nº 131″La Tortuga Regalona” recorrió las calles de la ciudad con el tradicional desfile para recibir la primavera.

Por su parte, la viceintendente Desireé Peñaloza; el secretario de gobierno, Eduardo Quinodoz, y concejales saludaron a las niñas y niños, docentes y familiares, en su paso por el Municipio.