La veda para la pesca del surubí rige hasta marzo en Entre Ríos

Quedan exceptuados de la obligación los pescadores artesanales que acrediten su condición de tales, cuyas capturas se destinen únicamente al consumo propio y a la venta al público.

Marcelo Sapetti, director de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, especificó que cualquier violación a la presente disposición dará lugar a las sanciones previstas en la Ley de Pesca Nº 4892.

Sumó que el objetivo es administrar y regularizar la actividad de la pesca deportiva, con el objeto de resguardar la especie en cuestión, de aquellos sistemas de captura inapropiados, que puedan poner en riesgo la existencia y sostenibilidad del mismo.

En cuanto a la especie de dorado, Sapetti complementó al recordar que en Entre Ríos se la declaró por Ley como pez de interés turístico provincial y prohíbe su pesca comercial, acopio, venta, tenencia y tránsito en todo el territorio provincial. No obstante, permite la pesca cuando se realice en forma deportiva y con devolución obligatoria, así como la que realicen los pobladores ribereños por cuenta propia para su alimentación y la de sus familias, y los pescadores artesanales para consumo familiar o venta directa al público, garantizando las medidas de resguardo de la especie.

Las acciones de fiscalización se realizan en coordinación desde la Policía entrerriana y el Ministerio de Desarrollo Económico. Por caso, este martes se concretó un operativo de control iniciado por personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Villaguay sobre la Ruta 20 y la Autovía Nacional 18, donde se logró el decomiso de más de 400 kilos de pescado que era transportado ilegalmente. Fuente: El Once

