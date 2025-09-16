Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “La que le gana al tiempo”

El anuncio se dio en dos etapas: primero, el pasado 6 de septiembre, en la previa de su tercer show en el Estadio Vélez Sarsfield, donde la noticia generó euforia entre el público; y luego, este 15 de septiembre, con una confirmación oficial en Instagram. La publicación superó los 100 mil “me gusta” en menos de una hora.

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix

El documental: música, vida y transformación

El film, dirigido por Lautaro Espósito y producido por Rei Pictures, El Estudio y Cinemática, fue rodado a lo largo de tres años. Contará con entrevistas, material de archivo personal y un acceso privilegiado al proceso creativo de la cantante. Tendrá una duración de una hora y cuarto.

Uno de los ejes centrales será el registro de los cinco conciertos consecutivos que Lali realizó en Vélez Sarsfield, un hecho sin precedentes para una cantante argentina y que reunió a más de 200 mil espectadores. También incluirá imágenes inéditas de su infancia, como su etapa en el patinaje artístico, además de fragmentos de su actual gira No vayas a atender cuando el demonio llama.

La película busca mostrar tanto los desafíos personales como los logros profesionales de la artista, destacando cómo se consolidó como una de las voces más influyentes de la música latina.

Lali Espósito

Entre lo íntimo y lo colectivo

“LALI: La que le gana al tiempo” no se limita a mostrar a la cantante sobre el escenario. También incorpora testimonios de quienes la acompañaron en su recorrido, construyendo un relato que refleja las transformaciones en la industria musical y el impacto de la exposición mediática.

El film alternará momentos de incertidumbre con escenas de consagración, revelando la evolución de Lali como figura multifacética: cantante, actriz, modelo y productora audiovisual. Además de su carrera musical, en los últimos años protagonizó la serie Sky Rojo para Netflix, El fin del amor para Prime Video y la película Verano trippin, estrenada en septiembre de 2025. (TeleShow)