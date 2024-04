Lanata denunció penalmente a Javier Milei por acusarlo de “recibir sobres”

Tras el cruce por los “sobres”

El periodista se presentó ante la Justicia para denunciar al mandatario por la presunta comisión del delito de “injurias”. “Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido”, expresó ayer el es

El cruce entre Javier Milei y Jorge Lanata, que comenzó luego de que el último cuestionara la presencia del embajador de Israel en una reunión de Gabinete, escaló este jueves a nivel judicial. Es que el periodista denunció hoy al Presidente por acusarlo públicamente de “mentir” y “recibir sobres”. Noticias Argentinas informó que el trámite recayó en el juzgado que encabeza Ariel Lijo.

Lanata denunció la presunta comisión del delito de “injurias”, que consiste en adjudicarle a otra persona una conducta que implica un desvalor sobre su persona.

El pasado lunes, el periodista había criticado la participación del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en una reunión de comité de crisis del Gabinete de Milei. “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión”, fue el comienzo de la picante respuesta del libertario en la red social X, antes Twitter.

“Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, concluyó el mandatario.

Ante los dichos de Milei, Lanata informó en su programa radial que analizaría el caso con sus abogados, “pero si llegamos a esa conclusión yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias así se acostumbra a no insultar con libertad”, añadió.

En una entrevista que mantuvo el último miércoles con Radio Rivadavia, el comunicador volvió a anticipar la posibilidad -ahora un hecho- de elevar el caso a la justicia: “Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar (a la Justicia) y lo voy a discutir”.

Y luego agregó: “No me interesa hacer la demanda. Si el Presidente se retractara, yo no haría nada. Pero bueno, veo difícil que el Presidente se retracte. No lo veo en su carácter”.

La causa quedó registrada con el número 1431/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez Lijo, recientemente nominado para la Corte Suprema de Justicia por el propio jefe de Estado. Fuente: El Once

