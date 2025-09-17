Nogoyá Times

    Las Candidatas a Representantes de los Estudiantes 2025 Recorrieron la Ciudad

    Nogoyá

    Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá, a cargo de Karina Clementin, acompañaron a las diferentes postulantes a Representante de los Estudiantes 2025 a un recorrido histórico por la ciudad. La propuesta apuntó a que las jóvenes conozcan un poco más sobre las industrias locales y los diferentes lugares históricos/culturales que existen.
    Estuvieron en:
    📍Visitaron la fábrica láctea “La Lecherita”, donde realizaron un recorrido por las instalaciones. Además conocieron sobre el trabajo productivo e industrial.
    📍Visitaron el Museo de la Ciudad para conocer objetos de Nogoyá de uso y costumbre, históricos y que demuestran las tradiciones locales.
    📍Visitaron el recinto del Concejo Deliberante, donde conocieron el funcionamiento del mismo.
    📍Visitaron la Basílica Santuario “Nuestra Señora del Carmen” y diferentes espacios verdes de la ciudad, para culminar con el recorrido.

