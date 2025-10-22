Laurta será indagado el jueves por el doble femicidio: está bajo estrictas medidas de seguridad

El fiscal de Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, confirmó que el jueves a las 12 será indagado por videoconferencia.

Laurta fue imputado por los femicidios en Córdoba de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, y por el homicidio del remisero Martín Palacio en Concordia.

Tras ser derivado desde Gualeguaychú, el detenido fue alojado en una celda individual del penal del norte provincial, bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo físico, en coordinación con el Servicio Penitenciario de Córdoba. La decisión se tomó luego de evaluar su estado y el contexto del caso, que generó una fuerte conmoción pública.

En la cárcel de Cruz del Eje se espera que reciba el mismo tratamiento que el múltiple asesino Roberto Carmona, en virtud de su seguridad y la del resto de los internos. Laurta debe responder en Córdoba por el doble femicidio en Villa Serrana, lo que le podría reportar una segunda preventiva.

Cabe señalar que el imputado ya tiene prisión preventiva por cuatro meses, dictada por la Justicia de Entre Ríos, por el crimen de Palacio.

Desde la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar del 3° Turno, a cargo de la investigación, se indicó que a Laurta ya se le designó una abogada defensora, Alfonsina Muñiz, y que la causa continúa avanzando con distintas diligencias judiciales y periciales en curso.

Muñiz se reunió durante una hora con Laurta en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), bajo los resguardos solicitados por la defensa: privacidad, confidencialidad y reserva.

La Defensa Pública espera que el fiscal, Gerardo Reyes, recepte declaración a Laurta en el marco de los hechos por los que se lo investiga. (Cadena 3)

