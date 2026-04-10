Lautaro Martínez sufrió una lesión y preocupa a la selección a 67 días del Mundial

El futbolista argentino fue evaluado en el Instituto Humanitas de Rozzano, donde el cuerpo médico del Inter de Milán confirmó que la lesión no reviste gravedad estructural. Sin embargo, el cuadro clínico resultó suficiente para marginarlo del partido previsto para este domingo y encender alertas en el tramo decisivo de la temporada.

Según informó el diario La Gazzetta dello Sport, la lesión afecta el sóleo de la pierna izquierda, en una zona distinta a la que había comprometido al jugador meses atrás. Como consecuencia, se estimó que Lautaro Martínez quedaría al margen de al menos tres compromisos de su equipo, incluyendo partidos ante Como y Cagliari, tanto por liga como por Copa Italia.

Un antecedente reciente que genera inquietud

La nueva lesión se produjo en un contexto delicado, ya que el delantero venía de recuperarse recientemente de otra dolencia muscular. El problema físico se había originado durante el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League ante Bodø/Glimt, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante 45 días.

Su regreso se produjo en un encuentro frente a Roma por la Serie A, donde logró marcar dos goles en la victoria por 5 a 2, mostrando una recuperación efectiva. No obstante, esta nueva molestia física reactivó la preocupación tanto en su club como en la selección nacional.

El atacante atraviesa además un momento clave en la temporada del Inter, que lidera el campeonato local con una ventaja considerable de 12 puntos sobre su inmediato perseguidor, a falta de siete fechas para el cierre del torneo. En ese contexto, la ausencia del capitán también representa un desafío deportivo para el equipo italiano.

Seguimiento cercano desde la selección argentina

En la selección dirigida por Lionel Scaloni, el seguimiento del estado físico del delantero es permanente. Lautaro Martínez es considerado una pieza clave en el esquema del equipo y su condición genera especial atención a medida que se acerca el Mundial.

El antecedente del Mundial de Qatar 2022 aparece como un factor relevante en este escenario. En aquella competencia, el delantero no logró sostener su nivel habitual debido a problemas físicos en el tobillo, lo que derivó en la pérdida de su lugar como titular en varios partidos.

Tras ese episodio, el futbolista tuvo su revancha en la última Copa América, donde se consagró campeón y se convirtió en el máximo goleador del equipo con cinco tantos. “Sufrí mucho del tobillo. Estuve en un momento que quería operarme, no aguantaba más el dolor”, había declarado tras convertir en la final.

El calendario y la cuenta regresiva hacia el Mundial

El último partido de Lautaro Martínez con la selección argentina se registró el 14 de noviembre de 2025, en un amistoso frente a Angola, donde anotó un gol y brindó una asistencia en la victoria por 2 a 0. Desde entonces, su presencia en el equipo estuvo condicionada por su estado físico.

Debido a la lesión sufrida en febrero, el delantero no fue convocado para la reciente doble fecha FIFA, en la que Argentina disputó amistosos en el estadio de La Bombonera frente a Mauritania y Zambia.

Antes del inicio del Mundial, el equipo nacional tendrá dos compromisos preparatorios: el 6 de junio ante Honduras en College Station, Texas, y el 9 de junio frente a Islandia en Auburn, Alabama. Estos encuentros serán determinantes para evaluar el estado físico de los jugadores que aspiran a integrar la lista definitiva.

Un factor clave en la planificación final

A poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo, la condición física de los futbolistas se transformó en un aspecto central en la planificación. Para Lautaro Martínez, con 36 goles en 75 partidos con la selección, el objetivo será llegar en plenitud y consolidarse como una de las principales cartas ofensivas.

El tiempo de recuperación y la evolución en las próximas semanas serán determinantes para definir su disponibilidad. Si bien la lesión actual no fue catalogada como grave, el antecedente reciente obliga a un seguimiento minucioso.

En un calendario exigente y con la cercanía del Mundial, cada detalle adquiere relevancia. La situación del delantero del Inter se convirtió así en un punto de atención tanto para el club italiano como para el cuerpo técnico argentino, que busca evitar contratiempos en la recta final hacia la máxima cita del fútbol internacional. Fuente: El Once

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