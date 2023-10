Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y recordó a Maradona

El astro argentino obtuvo el premio al mejor jugador del año por octava vez en su carrera. Se impuso a Haaland, Mbappé y Kevin De Bruyne, además, también estiró a tres su ventaja sobre el portugués Cristiano Ronaldo, quien tiene cinco.

El astro argentino Lionel Messi ganó este lunes el octavo Balón de Oro de su carrera al mejor jugador de la temporada, en la edición número 67 de la entrega del premio otorgado por la reconocida revista France Football.

El rosarino ya se había quedado con el premio en siete ocasiones anteriores, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, por lo que este lunes cosechó el octavo tras la obtención del Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

El premio fue entregado por el propietario del Inter Miami y leyenda inglesa David Beckham que, ni bien Messi recibió el galardón, dio sus primeras sensaciones: “Antes que nada quiero agradecer a toda la gente que me votó y que me hizo ganador de este premio. A los compañeros de la selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros. Esto es un regalo para todo el grupo, toda la gente. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) por todo lo que consiguieron. Erling tuvo un un año increíble y sé que ellos estarán acá en los próximos años. Veo a muchos jóvenes acá y no tengo dudas de que voy a disfrutar de muy buen fútbol durante mucho tiempo”.

“Nunca imaginé haber tenido esta carrera, ni haber conseguido todos mis objetivos en el fútbol. Tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo fuera más fácil, que ganara muchos títulos y premios individuales. He tenido malos momentos con la Selección, no se me daba, pero nunca bajé los brazos hasta conseguir la Copa América, después el Mundial y eso es fruto de no haberme quedado en el intento”, dijo. Fuente: El Once

