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    Llega a Nogoyá el Dúo “Chechelos”

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    El dúo de violonchelistas CheChelos, revelación del Festival de Cosquín 2017, festeja sus 10 años de trayectoria con una gira nacional y llega a Nogoyá para brindar un espectáculo único que fusiona el folclore argentino con arreglos originales, improvisación y una puesta en escena vibrante.
    Conformado por Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian, CheChelos reinterpreta chacareras, zambas, vidalas y ritmos populares con una mirada contemporánea, donde el violonchelo es protagonista absoluto. Su espectáculo es una experiencia sonora y visual, que invita tanto a la contemplación como al baile.
    La cita será el viernes 27 de marzo a las 21 hs. en el Teatro de la Sociedad Italiana, un escenario ideal para disfrutar de este show íntimo y enérgico, en el marco de una gira aniversario que recorre todo el país.
    Entradas a la venta de forma presencial en la Heladería Bajo Cero (Caseros 1060), o de forma online por WhatsApp al: 3541 23-7724 o a través de boleteria.com.ar.

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