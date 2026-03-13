Llega a Nogoyá el Dúo “Chechelos”

Ciudad

El dúo de violonchelistas CheChelos, revelación del Festival de Cosquín 2017, festeja sus 10 años de trayectoria con una gira nacional y llega a Nogoyá para brindar un espectáculo único que fusiona el folclore argentino con arreglos originales, improvisación y una puesta en escena vibrante.

Conformado por Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian, CheChelos reinterpreta chacareras, zambas, vidalas y ritmos populares con una mirada contemporánea, donde el violonchelo es protagonista absoluto. Su espectáculo es una experiencia sonora y visual, que invita tanto a la contemplación como al baile.

La cita será el viernes 27 de marzo a las 21 hs. en el Teatro de la Sociedad Italiana, un escenario ideal para disfrutar de este show íntimo y enérgico, en el marco de una gira aniversario que recorre todo el país.

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