Llega septiembre y aparecen las alergias estacionales: síntomas y cuidados

“Está por empezar septiembre, que nosotros siempre decimos que es como la temporada alta de alergias porque por los cambios climáticos y el cambio estacional de pasar del invierno a la primavera, aumenta el recuento polínico en el ambiente y muchas veces los pacientes comienzan con síntomas de alergia”, explicó.

Síntomas más frecuentes

Cavallo señaló que “la rinitis es uno de los mayores síntomas que se manifiesta con picazón de nariz, una rinorrea, que es que la nariz se inflama y puede manifestarse con un goteo nasal constante, acompañado de estornudos”. Agregó que “otro de los síntomas que también puede aparecer es la picazón en los ojos, con esa sensación de ojo seco o como arenilla, que lleva a que el paciente se friegue los ojos”.