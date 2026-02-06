Lluvia, una zona de Entre Ríos está bajo alerta amarilla

Por la mañana, el pronóstico advierte un aumento en la intensidad de los fenómenos, con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias que se elevó al rango del 40 al 70 por ciento. La temperatura ascenderá hasta los 24 grados, mientras que el viento continuará predominando desde el sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En horas de la tarde, las condiciones de inestabilidad persistirán sobre Paraná y zonas aledañas. Se mantendrá la chance de tormentas, con igual porcentaje de precipitaciones que durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 27 grados, configurando una jornada calurosa y húmeda, típica del período estival.

Hacia la noche, el pronóstico indicó una mejora paulatina del tiempo. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero con baja probabilidad de lluvias, estimada entre el 0 y el 10 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 24 grados y el viento continuará soplando desde el sudeste, con ráfagas que oscilaron entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Alerta por tormenta para Gualeguay – Victoria

Por otra parte, el SMN emitió un alerta amarilla que rige para el transcurso de la mañana para Gualeguay – Victoria.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Fuente: El Once

