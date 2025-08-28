Lollapalooza 2026: el lineup completo y cómo comprar entradas

Después de lo que fue su épica edición aniversario número 10, el festival más grande del mundo regresa a nuestro país el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro en donde redoblan no solo en cantidad sino en calidad, fiel a su espíritu de siempre. También formarán parte del lineup del Lollapalooza 2026 Interpol, DJO, Marina, Aitana, y Men I Trust.

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan

Los artistas argentinos seleccionados para esta ocasión son Ratones Paranoicos, Massacre, Saramalacara, Militantes del Climax, Ryan, Marttein, Mora Fisz y Spaghetti Western, entre otros. Todo el Lollapalooza Argentina 2026 se podrá ver en vivo por Flow en sus cuatro canales (605, 606, 607 y 608), donde también habrá entrevistas y notas de color a lo largo de los tres días.

Estos artistas aportan una renovación al ecosistema musical local, evidenciando que Lollapalooza reúne talentos consagrados, figuras internacionales y talentos emergentes.

La selección de los diez headliners articula una grilla que busca balancear estilos, procedencias y trayectorias. La presencia de artistas pop, representantes de la electrónica, números centrales del rap y referentes del rock y el punk subraya el enfoque ecléctico que caracteriza a la curaduría del festival. La decisión de reunir semejante número de figuras principales refuerza el carácter de gran acontecimiento cultural, transformando a cada jornada en una experiencia difícil de igualar en el ámbito local.

Cómo comprar entradas

Las entradas para Lollapalooza Argentina 2026 sólo se pueden conseguir en la web de AllAccess con preventa para Tarjeta AMEX del Banco Santander en hasta seis cuotas sin interés. Fuente: El Once

