Los All Blacks derrotaron 41-24 a Los Pumas en el inicio del Rugby Championship

Incidencias del partido

¡Final del partido!

En su estreno en el Rugby Championship, Los Pumas perdieron 41-24 ante los All Blacks en Córdoba.

74 minutos: Los All Blacks metieron otro try con el maul

Los neozelandeses liquidan el partido y se escapan 41-24 en el marcador gracias a un nuevo try de Samisoni Taukei’aho.

69 minutos: ¡Nuevo try de los All Blacks!

Samisoni Taukei’aho apoyó en el ingoal en el mejor momento de Los Pumas. Barrett no pudo convertir los dos puntos extras ya que la ovalada rebotó en el poste.

63 minutos: ¡Try de Los Pumas!

Joaquín Oviedo, a pura potencia, llegó a apoyar en el ingoal y, tras la conversión de Albornoz, Argentina descuenta 31-24 y se pone en partido ante Nueva Zelanda.

59 minutos: Amonestado Billy Proctor en Nueva Zelanda. Los All Blacks se quedan con un jugador menos durante 10 minutos. Scrum para Los Pumas.

51 minutos: ¡Try de Los Pumas!

Gran acción de Tomás Albornoz, que se filtró en la defensa de los All Blacks y apoyó la ovalada. Además, el tucumano convirtió dos puntos más para descontar 17-31.

50 minutos: Tres cambios en Los Pumas

46 minutos: Cambios en Los Pumas

Se retiraron del campo Mayco Vivas. Ingresaron Nahuel Tetaz Chaparro y Tomás Sclevi.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Los Pumas y All Blacks juegan la etapa complementaria en Córdoba por la primera fecha del Rugby Championship.

¡Final del primer tiempo!

Los Pumas caen 31-10 en Córdoba con los All Blacks por la primera fecha del Rugby Championship.

43 minutos: ¡Cuarto try de los All Blacks!

En el cierre del primer tiempo llegó un nuevo try de Sevu Reece, su segundo en el partido. Barrett puso el marcador 31-10 con la conversión a los palos.

37 minutos: ¡Tercer try de los All Blacks!

Nueva Zelanda estira la ventaja en Córdoba tras un efectivo maul que terminó con el try de Ardie Savea. Luego, Beauden Barrett, marcó la conversión para poner el marcador 24-10 en favor de los oceánicos.

29 minutos: ¡Los Pumas achican la desventaja!

El tucumano Albornoz volvió a convertir un penal y Argentina reduce la diferencia con los All Blacks: 17-10.

24 minutos: Los All Blacks marcan un segundo try

Tras una pérdida de Los Pumas, Nueva Zelanda sacó un contragolpe a toda velocidad y Will Jordan apoyó para aumentar la diferencia. Luego, Barrett aportó dos punto más con la conversión frente a los palos.

17 minutos: Amonestado Mayco Vivas en Los Pumas. El pilar argentino abandona el campo de juego por 10 minutos.

16 minutos: ¡Try de Los Pumas!

Rodrigo Isgró logró marcar los primeros puntos para Argentina, que descontó 7-10 con la conversión de Tomás Albornoz.

Los Pumas y los All Blacks se enfrentaron en el marco de la primera fecha del Rugby Championship 2025, una de las competencias más importantes a nivel mundial en el deporte. Lamentablemente, el conjunto argentino, dirigido por Felipe Contempomi, cayó 41-24.

