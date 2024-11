Los Pumas cayeron 37-23 ante Francia en el cierre de su gira por Europa

Los Pumas cerraron su gira por Europa con una derrota por 37-23 ante Francia. A pesar de una segunda mitad prometedora, los errores en el primer tiempo fueron determinantes. El saldo final de la gira fue una victoria ante Italia y dos caídas.

Los Pumas cerraron su gira por Europa con una derrota por 37-23 ante Francia en el Stade de France de Saint-Denis, en el tercer y último partido de la serie. A pesar de que el equipo dirigido por Felipe Contepomi dejó pasajes de gran nivel, especialmente en la segunda mitad, no pudo evitar los errores en los momentos clave del primer tiempo, lo que les costó el partido. Con esta derrota, el saldo de la gira para Argentina es de una victoria (ante Italia) y dos derrotas (Francia e Irlanda).

El encuentro comenzó con un golpe temprano para Los Pumas. A los 9 minutos, Francia aprovechó la tarjeta amarilla a Julián Montoya, el hooker argentino, y consiguió el primer try del partido. Thibaud Flament fue el encargado de finalizar una gran jugada colectiva que nació desde el line-out. Thomas Ramos, el apertura francés, convirtió la jugada y puso el marcador 7-0 a favor de los locales.

Los Pumas respondieron rápidamente con un penal de Tomás Albornoz, pero los galos ampliaron la diferencia con otro penal de Ramos, dejando el parcial 10-3. A mitad de la primera etapa, Albornoz volvió a convertir un penal para achicar la diferencia, pero una jugada espectacular de Ramos, quien convirtió un penal desde mitad de cancha, volvió a poner a Francia en ventaja, 13-6.

Sin embargo, el final de la primera mitad fue negativo para Argentina. Francia llegó al try nuevamente con una jugada colectiva que culminó en el wing Gabin Villiere, quien anotó el segundo try del encuentro. Para colmo, Juan Martín González cometió un knock on intencional, lo que derivó en un try penal y la amarilla para el tercera línea argentino. Con esta jugada, el primer tiempo terminó 30-9 en favor de Francia, un marcador que no reflejaba completamente lo sucedido en el campo, ya que el juego había sido parejo hasta ese momento.

El segundo tiempo mostró otra cara para Los Pumas, quienes comenzaron a recuperar terreno. A los 55 minutos, el pilar Thomas Gallo apoyó el balón en el ingoal francés tras una serie de intentos previos de acercarse a la zona de try. Francia respondió de inmediato con un try de Louis Bielle-Biarrey, que extendió la ventaja a 37-16.

A pesar de todo, Argentina no se rindió y consiguió otro try a los 68 minutos, esta vez con Ignacio Ruiz, quien, tras una excelente jugada de pick and go, llegó a la línea de try para poner el marcador 37-23. Albornoz convirtió la patada y redujo la diferencia, pero el tiempo no fue suficiente para una remontada.

Los Pumas lamentaron nuevamente los errores cometidos en el primer tiempo, que fueron determinantes ante un rival tan sólido como Francia, uno de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, se destacaron en la segunda mitad, donde mostraron un crecimiento en su juego ofensivo, lo que deja una buena base para seguir trabajando hacia los próximos desafíos.

(Infobae)

