Lula acusó a Trump de “amenazar a todo el mundo” y dijo: “no queremos guerra”

“El mundo está difícil, Trump está amenazando a todo el mundo”, dijo Lula da Silva durante un discurso en la inauguración de un nuevo campus del Instituto Federal de Educación en la ciudad de Sorocaba, en el estado de San Pablo.

“Nosotros en Brasil no queremos guerra, queremos paz, con acceso a la cultura, al estudio, el derecho a enamorarse, queremos cosas buenas y no queremos guerra, el que quiera guerra que vaya para otro lado del planeta. Aquí no tenemos miedo de ser felices”, aseguró el presidente, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, el mandatario subrayó que Brasil no tiene interés en involucrarse en conflictos armados y reiteró que su Gobierno prioriza la paz como vía para ampliar el acceso de la población a derechos sociales, económicos y culturales. Fuente: El Once

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