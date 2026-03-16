Lunes de Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles y restauración de edificios públicos.

Obras de restauración y puesta en valor del edificio del Ferrocarril.

Limpieza, borrado de huellas y pozos; y ensanche en calle Colón entre Marchini y Sixto Oris en la Villa 3 de Febrero.

Corte de césped en calle Mitre, Diamante, entre otras en la Villa 3 de Febrero.