Lunes de Obras en Diferentes Puntos de la Ciudad

Nogoyá
Durante la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento de calles y restauración de edificios públicos.
Obras de restauración y puesta en valor del edificio del Ferrocarril.
Limpieza, borrado de huellas y pozos; y ensanche en calle Colón entre Marchini y Sixto Oris en la Villa 3 de Febrero.
Corte de césped en calle Mitre, Diamante, entre otras en la Villa 3 de Febrero.
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