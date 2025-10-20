Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Lunes: “Distintos trabajos en la Ciudad”

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó diversos trabajos en la ciudad.
    ➡️Las intervenciones apuntan a mantener los trabajos de mejora de la traza vial, acondicionar los canales de desagües y realizar lostrabajos previos para las obras de luminarias.
    ➡️Se trabajó en el mantenimiento de calles Evaristo Carriego y Tucuman zona Este.
    ➡️ Se trabajó en la limpieza de los canales de desagües en Vuelta de Obligado zona ejido.
    ➡️ Cortado de césped en el acceso al ingreso del Paseo Los Puentes.
    ➡️ Zanjeo para posterior cableado en la Plazoleta del Automóvil Club Argentino (ACA).

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like