Lunes: “Distintos trabajos en la Ciudad”

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Beltran Lora, realizó diversos trabajos en la ciudad.
Las intervenciones apuntan a mantener los trabajos de mejora de la traza vial, acondicionar los canales de desagües y realizar lostrabajos previos para las obras de luminarias.
Se trabajó en el mantenimiento de calles Evaristo Carriego y Tucuman zona Este.
Se trabajó en la limpieza de los canales de desagües en Vuelta de Obligado zona ejido.
Cortado de césped en el acceso al ingreso del Paseo Los Puentes.
Zanjeo para posterior cableado en la Plazoleta del Automóvil Club Argentino (ACA).
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com