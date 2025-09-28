Lunes feriado: a quiénes alcanza y cómo funcionarán los servicios

En paralelo, ese mismo lunes se trasladará el Día del Empleado de Comercio, originalmente previsto para el viernes 26. Según la Ley 26.541, la fecha tiene carácter de feriado nacional para los trabajadores mercantiles, por lo que el comercio tampoco funcionará.

La coincidencia de ambas fechas generará un doble feriado para gran parte de la población entrerriana. Los hospitales atenderán únicamente con guardias mínimas, mientras que el transporte público funcionará con frecuencias reducidas.

Qué actividades se verán afectadas

En cambio, la industria y otras actividades privadas continuarán operando de manera normal, salvo el sector mercantil que se sumará al asueto.

De esta manera, el lunes presentará un escenario particular en la provincia, con buena parte de la actividad administrativa y comercial interrumpida por la superposición de celebraciones.

El feriado coincide con un contexto especial: el bicentenario del patrocinio de San Miguel Arcángel en Entre Ríos, que ya comenzó a celebrarse con una serie de propuestas religiosas y culturales.

Celebraciones religiosas y culturales

Este sábado dio inicio la novena en honor a San Miguel, marcada por eventos de gran trascendencia para la comunidad.

Este domingo se realiza una peña denominada “La revancha”, que tiene lugar de 12 a 18 horas en la plazoleta de la capilla. Además, a las 20 horas se presentará el Coro Carmina Gaudii de la UCA en el templo mayor.

El lunes 29, día central de la festividad, la comunidad participará de una procesión que comenzará a las 16 horas con la imagen histórica de San Miguel, seguida de una misa.

Cierre de las celebraciones

Para finalizar la jornada, la Banda de la Policía de Entre Ríos ofrecerá un concierto. En paralelo, se instalará un mercado de feria con puestos de venta y exposición, en un marco de encuentro comunitario.

De esta manera, el doble feriado combinará descanso administrativo y comercial con una nutrida agenda religiosa y cultural que reunirá a gran parte de la población entrerriana. Fuente: El Once