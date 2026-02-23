Lunes: “Mantenimiento de calles y espacios públicos”

Nogoyá
Durante la mañana y tarde de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y de calles y espacios públicos.
Bacheo con asfalto en caliente en Boulevard Salvat.
Corte de césped y limpieza en Barrio San Roque.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com