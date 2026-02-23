Nogoyá Times

    Lunes: “Mantenimiento de calles y espacios públicos”

    Nogoyá

    ➡️ Durante la mañana y tarde de hoy, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento y de calles y espacios públicos.
    ✅️ Bacheo con asfalto en caliente en Boulevard Salvat.
    ✅️ Corte de césped y limpieza en Barrio San Roque.
