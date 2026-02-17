Mar del Plata presentó un alfajor gigante de 720 kilos y va por el récord Guinness

En el 152° aniversario de la ciudad

Miles de personas participaron del corte de un alfajor de 4 metros de diámetro en el 152° aniversario de Mar del Plata. La creación ya inició el trámite para ingresar al Libro de los Récords Guinness.

Mar del Plata presentó un alfajor gigante de 720 kilos por su 152° aniversario y va por el récord Guinness, en un evento que convocó a miles de personas frente al Museo MAR y que se convirtió en uno de los principales atractivos de la jornada festiva.

La estructura, de 4 metros de diámetro y 720 kilos de peso, fue elaborada especialmente para la celebración y ya inició el proceso formal para ingresar al Guinness World Récords. Vecinos y turistas siguieron de cerca el tramo final de la preparación y el posterior reparto del postre.

La iniciativa fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros Reposteros Pizzeros y Heladeros (STARPYH), que organizó la propuesta por tercer año consecutivo con el objetivo de destacar uno de los productos más emblemáticos de la ciudad balnearia.

Un alfajor que superó todas las marcas

El nuevo alfajor no solo impactó por su tamaño, sino también por el peso alcanzado: 720 kilos, lo que significó 80 kilos más que en la edición anterior. Este crecimiento reforzó la aspiración de obtener el reconocimiento internacional.

El alfajor marplatense es un símbolo turístico por excelencia. Chocolate, dulce de leche y capas de bizcochuelo forman parte de la identidad gastronómica local, y esta versión monumental buscó llevar esa tradición a una escala inédita.

La convocatoria masiva reafirmó el interés que despierta este producto, convertido en uno de los souvenirs más elegidos por quienes visitan la ciudad.

Cómo se construyó la pieza récord

Para evitar fisuras o desmoronamientos, los pasteleros diseñaron una base circular con una rueda central y segmentos triangulares calibrados con precisión. La ingeniería culinaria permitió mantener textura, humedad y sabor en cada porción.

La elaboración demandó entre 15 y 20 días de trabajo intensivo. Durante la primera semana se hornearon los bizcochuelos; en la segunda se rellenaron con cientos de kilos de dulce de leche; y en los últimos tres días se realizó el baño total de chocolate, culminando el proceso frente al público, dio cuenta Canal 26.

Más allá del espectáculo gastronómico, la actividad se consolidó como un fuerte atractivo turístico en plena temporada de verano.

Proyección internacional

Con las gestiones ya iniciadas ante Guinness, la ciudad espera que el alfajor de 720 kilos quede registrado como un nuevo hito internacional.

De concretarse la certificación, no solo representará un récord culinario, sino también un impulso para la promoción de Mar del Plata como capital turística y gastronómica de la provincia de Buenos Aires. Fuente: El Once

