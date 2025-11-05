Marcelo Gallardo renovó su contrato con River Plate hasta diciembre de 2026

El Muñeco se queda

En una conferencia de prensa que brindó junto al flamante presidente, Stefano Di Carlo, Marcelo Gallardo anunció que renovó su contrato como DT de River Plate hasta diciembre del año próximo.

La elección de Stefano Di Carlo como flamante presidente de River Plate trajo bajo el brazo la renovación de Marcelo Gallardo, a quien se le vencía el contrato en diciembre próximo.

La nueva dirigencia le mostró su respaldo absoluto al entrenador más ganador de la historia del club y llegaron a un acuerdo para renovar el vínculo hasta el último mes de 2026, una noticia que fue confirmada a través de una conferencia de prensa en conjunto con los dos protagonistas.

“Venimos a anunciar que hemos acordado extender el vínculo contractual de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate hasta diciembre de 2026″, confirmó el presidente Diciembre 2026.

“Principalmente agradecerle a Stefano y a la comisión directiva. Es un momento de adversidad deportiva, que River a lo largo de su historia ha atravesado muchísimas. No estamos ajenos a la realidad. Conocemos cuál es y que los objetivos este año no fueron como hubiésemos querido que salga. Una mención especial a todos aquellos hinchas que se manifiestan genuinamente con un apoyo incondicional. Eso es un símbolo que hay que reconocer. Tengo las convicciones necesarias para redoblar la apuesta”, fueron las primeras palabras de Gallardo.

“Estoy agradecido a aquellos hinchas que se expresan genuinamente, con apoyo, a pesar del mal momento. Desde este espacio, y del apoyo de los hinchas, es que estoy convencido de que quiero redoblar la apuesta para seguir” añadió.

El DT más ganador de la historia del Millonario con 14 títulos, asumió su segundo ciclo en el club a partir del segundo semestre de 2024, luego de un breve paso por el banco de Martín Demichelis. Vale destacar que Micho había encarado la transición por el alejamiento de Gallardo, después de una primera etapa que duró más de ocho años al mando del plantel profesional.

En su retorno, el Muñeco buscó mayores desafíos en una institución que conoce como la palma de su mano. El fútbol argentino volvió a cobijarlo tras su paso por el Al Ittihad de Arabia Saudita, donde tuvo el gusto de dirigir a figuras de la talla de Karim Benzema, N’Golo Kanté y Fabinho.

La renovación de su vínculo ocurre bajo ese contexto de aspirar siempre por más trofeos y es un espaldarazo monumental para encarar el tramo final del año, y en especial el Superclásico de este domingo desde las 16:30 (hora argentina) contra Boca Juniors en la Bombonera.

Los objetivos en el Torneo Clausura permanecen intactos porque River Plate ocupa el sexto lugar de la Zona B y los duelos contra el Xeneize y Vélez en Liniers le servirán para asegurar su presencia en los Playoffs del campeonato doméstico, como así también hacer lo propio para obtener el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Esta meta puede lograrla si levanta el Clausura o termina en los dos primeros lugares de la Tabla Anual.

Hasta el momento, Marcelo Gallardo dirigió 75 juegos en esta segunda etapa con un total de 34 victorias, 25 empates y 16 derrotas. En su primer semestre, sacó de competencia a Talleres y Colo Colo en sendas llaves de eliminación directa en la Copa Libertadores 2024 hasta ser eliminado en semifinales por Atlético Mineiro y, en la presente edición del certamen continental, no pudo en cuartos con el poderío de Palmeiras, que recientemente le dio vuelta un 0-3 a Liga de Quito para pasar a la final del torneo, instancia en la que se medirá a Flamengo.

Dos de esos 75 compromisos fueron contra el eterno rival y el Muñeco posee una llamativa estadística porque todavía no sabe otra cosa que ganar frente a Boca Juniors desde su vuelta al club de Núñez. El 21 de septiembre de 2024 venció al cuadro de la Ribera por 1-0 como visitante gracias al único gol de Manuel Lanzini, mientras que en abril pasado se llevó la victoria por 2-1 en un partido marcado por el golazo de tiro libre de Franco Mastantuono. Fuente: El Once

