Marcha atrás en la Reforma laboral: habrá pago del 100% en licencias por enfermedad

Frente al rechazo de distintos sectores políticos, sindicales y sociales, la legisladora confirmó que se incorporará una excepción específica. Según explicó, el pago completo se mantendrá en casos de “enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables”, siempre que exista una “corroboración concreta y fehaciente” del diagnóstico médico.

Patricia Bullrich confirmó la noticia. Foto: Infobae.

La estrategia en Diputados para evitar demoras

El revuelo obligó al oficialismo a recalcular su estrategia parlamentaria. La modificación será introducida durante el debate en la Cámara de Diputados, con el objetivo de evitar que el proyecto deba regresar al Senado, lo que implicaría una demora en su sanción definitiva, según Noticias Argentinas.

Bullrich señaló que ya se encuentran “trabajando” en la redacción del cambio para asegurar el respaldo de los bloques aliados, algunos de los cuales habían expresado reparos sobre el recorte original. La intención es preservar la estructura central de la reforma, pero con ajustes que desactiven el conflicto político generado en los últimos días.

Desde la Casa Rosada buscan avanzar con la iniciativa sin mayores contratiempos, en un contexto en el que la discusión sobre derechos laborales volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública. Fuente: El Once

